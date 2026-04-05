No todo en la vida es culpa de la jodida política, también los de a pie aportan lo suyo

Fue impactante ver en las redes sociales a gente joven filmando y comentando el suceso como si fueran noteros de la televisión y hasta pidiendo opinión a la gente -para nada indigente- que cargaba cajas con aceite en camionetas. Se destacaba una "comunicadora" avispada que instaba a sus amigos a no perder el tiempo y que procedieran al acopio. Nadie parecía ocuparse del chofer que viajaba en la cabina del camión.

Cosas que cuesta creer

2. Hace más de 400 años el bueno de Cervantes imaginó a Don Quijote diciéndole a Sancho Panza que, en su derrotero, iba a ver cosas que le costaría creer que fuesen verdad. Aquella sentencia resuena a diario en la Argentina. Una de las más llamativas de esta semana ocurrió cuando la banda de música del Regimiento de Granaderos a Caballo, que tiene como misión participar en ceremonias oficiales y eventos de alto perfil institucional en la Casa Rosada, fue usada para agasajar a Karina Milei porque cumplía años. Ocurrió en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada. El repertorio fue a base de temas de ABBA, entre ellos, Dancing Queen (La reina del baile) ¿De "jefe" a reina?

javier milei y manuel adorni Los aparatosos abrazos entre Adorni y Milei se repitieron en el acto por Malvinas lo que corroboró la postura oficial frente al funcionario.

El jefe del Gabinete de ministros y vocero presidencial, Manuel Adorni, está viviendo entre dos mundos. En uno de ellos lo arropa Javier Milei quien ha decidido sostenerlo en el cargo pese al descrédito público en que aquel ha caído por las denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito, compra de propiedades que no condice con sus ingresos y viajes cuestionados, asuntos que investiga la Justicia.

Los aparatosos abrazos que ambos se dieron en la ceremonia central por Malvinas corroboró la postura presidencial. Paralelamente, otro mundo lo mostró a Adorni sufriendo un visible desgaste político. La aprobación que miden las encuestas marcan una caída desde 40% a 22% y el nivel de negatividad sobre su figura ha trepado a 75%. La narrativa oficial que busca blindar al jefe de ministros dice que los cuestionamientos son un ataque por elevación a la figura presidencial. El intento de aupar a Adorni será la más solicitada novela de misterio para la semana post Pascuas.

Como contracara del caso Adorni, la noticia más edificante para el gobierno nacional ha sido la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de solicitarle la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massachessi, por haber sido beneficiario de uno de los créditos hipotecarios de mayor volumen ($420 millones) que el estatal Banco Nación ha otorgado a funcionarios y legisladores. Una lectura básica indica que éstos estuvieron en una situación de privilegio con respecto a otros ciudadanos para recibir esos préstamos.

Si bien se indicó que no habría irregularidades en la operación, ser beneficiario de ese crédito millonario no es compatible con la política de austeridad y perfil bajo que defiende la ministra Pettovello, quien además no fue avisada por su "mano derecha" que había solicitado esa millonada. Otros 9 funcionarios de alto rango en otras reparticiones, entre ellos un director del Banco Central, un asesor de Luis Caputo, y nada menos que el secretario de Finanzas Luis Furiase están entre los beneficiados vip de estos créditos.

Pedro Inchauspe Federico Furiase Felipe Núñez Pedro Inchauspe (izquierda) director del BCRA; Federico Furiase, secretario de Finanzas y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, tres de los funcionarios libertarios beneficiados con los créditos del Banco Nación.

Cada vez es más evidente que ya ha pasado el tiempo más brutal de los insultos y las descalificaciones presidenciales. Una cosa es aceptarlas en un economista excéntrico de la TV y, otra, en el mandatario votado por el pueblo y que está instalado en lo que el contrato social llama la primera magistratura del país. Aunque las está sorteando, Milei no termina de dejar de lado los exabruptos y si hay que denigrar no le hace asco. Eso da pie a que, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se envalentone y diga frases como las que profirió esta semana: "A los que piden devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo".

A las zancadas

3. Hace 32 años la reforma constitucional de 1994 modificó el artículo 123 de la Constitución Nacional y fijó la autonomía municipal. Estableció, además, que cada provincia debía asegurarla, reglamentando su alcance en lo institucional, político, administrativo, económico y financiero. Ninguno de los gobernadores mendocinos (ni radicales ni peronistas) había cumplido ese mandato. Hacerse los sotas (si total "sé igual") pareció ser la consigna.

Ahora Alfredo Cornejo (que en su primera gobernación lo dejó pasar) salió a las zancadas a ponerse en regla ante la "primereada" autonomista que concretó el intendente peronista de San Rafael, Omar Félix, que podría ser copiada por otros municipios. Para ello mandó un proyecto de ley a la Legislatura a fin de consagrar la autonomía comunal en la Constitución de la Provincia "con reglas claras y dentro del marco legal", pero con una demora de tres décadas. Uno de los temores de Cornejo es que Félix pueda generar nuevos impuestos o contribuciones en San Rafael , como ya ha pasado en municipios de otras provincias generando protestas y escándalos.

emir felix Emir Félix, defensor de la autonomía municipal. Foto: X de Emir Félix

Pastillita

4. Cansa la exhibición -sobre todo en el streaming- de ese falso desparpajo que ha ganado los micrófonos y las pantallas a través del molde que semeja el espíritu de una mesa de café. El reiterado cancherismo y la estudiada "frescura" están generando un creciente fastidio. Uno quisiera más información certera y opinión reveladora y un poco menos de ese "pisarse" de los conductores y panelistas para ver quién dice más veces la palabra "orto". Extrañamos el profesionalismo.