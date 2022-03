No nos llenen la heladera, no nos pongan plata en los bolsillos, ni cuiden la mesa: ¡saneen la economía!

¿Usted, lector/a, debe estar ansioso de explicarle a quien sea que el problema es que no se siente respetado como contribuyente ni como ciudadano. Al gasto público improductivo no le llega la sanidad ni el decoro republicano. No se atiende el déficit fiscal con lo cual no se ataca con medidas serias la inflación. Y se siguen emitiendo pesos sin respaldo de dólares en el Banco Central.