Mirá que te surto, o de cómo el cachetón de los Óscar fue un asunto de interés global

Cuando Will Smith lo surtió con un poderoso cachetón a Chris Rock en la reciente ceremonia de los Óscar, muchos cinéfilos malvados deben haber pensado: "alguien tenía que hacerlo". Es que el actor, presentador y figura del stand up que fue víctima del "tatequieto" es de esos artistas que no tiene término medio: se lo admira o se lo detesta.