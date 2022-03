Mariana Bosco, soberana nacional de 1993: "Mendoza es Vendimia y Vendimia es la Reina"

Al que no es de acá le cuesta mucho entender lo que sentimos. Somos un pueblo de montaña, donde el sol y la escasez de agua han forjado “la personalidad” de un pueblo duro, tranquilo pero con ideales y convicciones muy claras.

Mi niñez fue hermosa, vengo de una familia típica mendocina. De chiquita, con mis hermanos, para esta época, todo era Vendimia. Jugábamos y las nenas nos disfrazábamos de reinas (sí! con capa y con corona, jaja) Ni locos nos perdíamos el Carrusel ni la Vía Blanca para conocer a las reinas y recibir alguna que otra fruta arrojada desde los carros.

En la primaria siempre fui muy aplicada y estudiosa; mi papá me enseñó que ser buena persona y que el honor y el buen nombre no se negocian. Y así crecí. De mi mamá aprendí muchas cosas, pero sobre todo que con amor todo se puede. Ya en la secundaria tenía claro que quería ser abogada, siempre odié -profundamente- las injusticias: siempre fui “justiciera”. Nunca pude entender el maltrato y cada vez lo entiendo menos.

Un día, mis vecinos vinieron a decirme que querían que representara al barrio para la Vendimia. Parece una frase armada, pero es así. Yo ya estaba cursando primer año de abogacía en la UNCuyo y la idea me encantó. Todas queríamos ser reinas.

Me presenté para Dorrego y salí reina. Luego, de Guaymallén y más tarde fui Reina Nacional. Lo que viví ese año fue mágico. De un día para el otro pasé de ser una desconocida a que me conociera y me quisiera todo el mundo. Fue increíble. Ni hablar del orgullo que tenían mis papás, mi familia, mis amigos, mis vecinos...

Para mí fue una responsabilidad muy grande y así lo afronté: estudiando y preparándome para cada viaje o evento en representación de Mendoza. Muchos fueron esos destinos.

No solo durante el mandato sino también años después, e incluso hasta el día de hoy, he cumplido mi promesa de escuchar y hacer todo lo que pudiera y más por mi gente, y en gran medida lo he conseguido.

Nunca me he sentido “cosificada” ni mucho menos un objeto de belleza, sino más bien una luchadora y la justiciera que siempre quise ser. Valorada, respetada y, sobre todo, escuchada y querida.

El rol que cumple la Reina de la Vendimia siempre ha sido muy importante. Hablamos de una mujer que es símbolo de fuerza y poder y que le da voz a todo un pueblo. Ojalá nunca perdamos de vista todo lo que representa.

Después de todo, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, Mendoza es Vendimia y Vendimia es la Reina.