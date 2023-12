Maldito Caribe: Miguel Ronco, el intendente que quería ser recordado "como un vecino más"

►TE PUEDE INTERESAR:Marcos Calvente fijó nuevas reglas para la elección de la reina de la Vendimia de Guaymallén

miguel angel ronco.jpg Miguel Ronco fue intendente de Rivadavia por dos períodos consecutivos.

Al destaparse el caso del diputado Ronco, pensé, con liviandad y excesiva generalización, en frases como "¡los intendentes, esa runfla!". O "¡Los diputados, esa otra runfla!", que hubiesen divertido a mi amigo.

Es que el papelón cometido por Ronco, ex jefe comunal de Rivadavia durante dos períodos consecutivos y flamante diputado provincial, no tuvo parangón, máxime en un momento del país donde la consigna es: "no hay plata" y donde la vida gira alrededor del ajuste y el shock.

"Tipo sencillo"

A comienzos de este mes cuando Ronco asumió como legislador, no alcanzó a jurar en la Casa de las Leyes que ya estaba presentando una papeleta a las autoridades administrativas donde les anunciaba que por "razones personales" iba a estar ausente entre el 15 y el 29 de diciembre.y que iba a sesionar por zoom desde el Caribe, concretamente desde ese paraíso llamado Playa del Carmen, en la Riviera Maya.

Cuando hace unos meses le preguntaron a Ronco en el sitio digital "Cultura y Sabores", de la Zona Este, cómo le gustaría ser recordado, él aseguró: "como un vecino más. Sigo siendo igual que antes de ser intendente. Soy un tipo sencillo, amiguero, muy confiado, creo en la gente y trato de dar todo al prójimo" Le faltó decir que era devoto del previaje, pero a nivel internacional.

Miguel Ronco no tuvo problemas en afirmar en esa entrevista que uno de sus defectos era el de ser "un poco autoritario". Contó además que su película favorita es "El vengador anónimo", aquella donde Charles Bronson hacía justicia por mano propia y ayudaba a limpiar Nueva York de pandilleros.

Miguel Ronco.jpg En medio de la crisis, Ronco se fue al exterior y sesionó desde una playa paradisíaca.

Malos tiempos

Los últimos meses de este 2023 no han sido buenos para Ronco. Su delfín para el municipio, Mauricio Di Césare, perdió a manos de Ricardo Mansur, un radical rebelde que ya había sido intendente y que por estar peleado con la cúpula de Cambia Mendoza, se presentó con un partido municipal llamado Sembrar.

Ronco y Mansur se llevan como perro y gato. El nuevo intendente aprovechó el zafarrancho que se armó con "el legislador mendocino que sesiona desde Playa del Carmen", como lo tildó la prensa porteña a Ronco, y anunció que llevará ante la justicia a su antecesor por supuestas irregularidades de gestión, en particular por un probable uso irregular de vehículos y combustibles del municipio.

Tal fue el cimbronazo político que arrojaron las aventuras caribeñas de Ronco, que en la Legislatura el oficialismo provincial se vio obligado a actuar rápidamente para acomodar las normas internas a fin de evitar que los legisladores se vayan de vacaciones cuando se les ocurra con la excusa de que pueden sesionar por internet. Eso del zoom también fue acotado para casos muy excepcionales. Nada como un susto para despertar a un mamado.

Los "densos"

El caso de los intendentes que se ponen "densos" durante las segundas gestiones consecutivas en las comunas debería ser motivo de tratamiento autocrítico, sobre todo hacia adentro de los partidos..

Pareciera que el hecho de haber sido reelegidos los obnubila de tal manera que en algunos casos terminan dinamitando lo bueno que habían logrado en la primera gestión. El caso del radical y hoy demarchista Daniel Orozco es, en estos tiempos, el ejemplo más excelso.

Mucha buena letra tendrá que hacer en la Legislatura el rivadaviense Ronco, quien de ser un político de pueblo "un poco autoritario", como él mismo se ha definido, y casi un desconocido en la política provincial, ha pasado a convertirse en un personaje de esos a los que 10 días inoportunos en Playa del Carmen le borran de un plumazo la posibilidad de recibirse de "un vecino más".

