Luces y sombras en la marcha de la economía: Luis Caputo y la narrativa mala onda de la prensa

El optimismo gubernamental es un buen punto de partida, pero no debe desconocer el ministro Luis Caputo el desagregado de los sectores que al ser promediados empujan hacia el número positivo. La pesca, la ganadería, la agricultura (Pampa Húmeda), la explotación de minas y canteras e intermediación financiera muestran valores de crecimiento inusitadamente altos. No obstante, en el otro platillo de la balanza se encuentran rubros tales como hoteles y restaurantes, industria manufacturera y el comercio minorista y mayorista, entre otros, que dan nítidamente en rojo.

Macroeconomía auspiciosa pero poco dinero en los bolsillos

Luis Caputos en Carajo Luis Caputo en el programa "Las tres anclas" que conduce, entre otros, el gordo Dan, en el canal de streaming Carajo. Ese fue el lugar elegido para hablar sobre las variables económicas del país. Captura de pantalla

El crecimiento en promedio es auspicioso para el país y la marcha de la macroeconomía. El problema sigue residiendo en sectores que ocupan comparativamente mucha mano de obra, pero no levantan, y en la escasez de dinero en los bolsillos, una realidad que no se puede desconocer. Incluso, la intención del Gobierno de aliviar las tasas de interés marcan un indicio en esa dirección, lo que implica un reconocimiento tácito de la situación.

Después de todo, más allá de la confrontación discursiva, lo importante son los hechos, y estos son apremiantes para una gran porción de la población a la que no le alcanza para afrontar la economía diaria.