Los radicales ante la encrucijada de seguir quedándose a la saga

Juntos por el Cambio.jpg Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro. El radicalismo sigue sin generar expectativas políticas fuertes a nivel nacional. Pareciera que otra vez va a la saga de lo que haga el PRO y que su influencia vuelve a licuarse.

Desde que se derrumbó Juntos por el Cambio, la UCR parece haber quedado a la deriva. No termina de entender por qué los argentinos decidieron que a la coalición se le había pasado el cuarto de hora.

El PRO, socio principal en aquella sociedad que irrumpió en 2015 bajo el nombre de Cambiemos, ha tenido ahora una presencia más protagónica al atar -tanto Macri como Bullrich- su futuro al de La Libertad Avanza, lo cual los ha puesto en el candelero sin que eso signifique alguna posibilidad de hacerle sombra a Milei. En realidad ni a Macri ni al macrismo les da el cuero para tener influencia decisiva en este nuevo escenario.

Fiebre patagónica

Cuando nos desayunamos hace 10 días con "la Patagonia alzada de Nacho Torres", buena parte del poder de los radicales se asentaba en esa entente conocida como "los 10 gobernadores no kirchneristas", que habían venido a ocupar de alguna manera el sitio del desfalleciente Juntos por el Cambio

Pero ahora hasta ese grupo de mandatarios del PRO y de la UCR ha quedado golpeado y con fisuras en su estructura, además de haber caído en el cono de las variadas desconfianzas que acumula Milei.

El Presidente los tiene entre ceja y ceja, sobre todo a los gobernadores "gallitos". La situación ha impactado incluso en los que, como Alfredo Cornejo, venían separando la paja del trigo y haciendo malabares para ayudar a que no se malograra la paz social entre esas provincias que, sin ser libertarias, esperaban asentarse en un liberalismo republicano. Los 10 gobernadores no kirchneristas ya no pueden exhibir la solidez "pre Nachito".

Milei no los quiere a los radicales. Desconfía de ellos porque dice que son todos socialdemócratas. No les reconoce ningún posible apego al ultraliberalismo y está seguro de que no entienden ni aceptan el anarcocapitalismo.

Sin embargo el "León" está atado a una verdad de hierro: todos los legisladores nacionales de esas provincias son esenciales para sacar leyes en el Congreso. Mal que le pese, muchos de esos "traidores" o "tibios" pueden llegar a hacer la diferencia cuando la cocina de MIlei se llene de humo.

La desazón

Si alguna vez Alfredo Cornejo pensó que esta segunda gobernación le iba a permitir ir más rápido, seguro y confiado en la concreción de sus planes de gobierno, la realidad lo ha sentado de traste, como a todos nosotros.

Si antes era la macroeconomía desquiciada del populismo kirchnerista la que dificultaba el crecimiento de la Provincia, ahora es esta etapa de desazón donde los razonamientos políticos y económicos están patas para arriba a la espera de que la carga de melones se acomode en el camino.

En ese ámbito político los radicales están en su propio laberinto. En realidad la bomba libertaria que ha explotado en el país nos tiene metidos a todos en un embrollo, "un circuito complejo de pasajes y encrucijadas". Aún no logramos orientarnos ni perfilar con claridad por dónde ni cómo será la salida esta vez. Empero son mayoría los que no quieren volver al kirchnerismo.

Las preguntas nos rebotan en la cabeza: ¿efectivamente estaremos esta vez ante un cambio concreto? ¿Será duradero? ¿Valdrá la pena el sacrificio? Nos encontramos todos como en un sueño y conminados a leer en varias direcciones sin poder definir aún quién es realmente este Presidente que nos sorprende todos los días.

Hay que admitir que los cascoteados radicales tienen algunas razones para no saber cómo salir del laberinto.

