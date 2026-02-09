La vitivinicultura no está pasando por su mejor momento en cuanto al aspecto económico. Si bien el sector ha hecho un trabajo extraordinario en Mendoza logrando posicionar el vino en el mundo y ha gestado el enoturismo de excelencia en la provincia, la situación hoy por hoy es afligente, tanto para productores como para bodegueros.
Larga vida a la vitivinicultura
Cómo sostener a la industria madre. Los problemas de rentabilidad desalientan las inversiones necesarias
La tendencia internacional y nacional a disminuir el consumo de vino, los sobrestocks, adversidades macroeconómicas, los costos crecientes y las inclemencias del tiempo conforman un cóctel negativo.
Los problemas de rentabilidad desalientan las inversiones necesarias, tanto en la tecnificación del riego como en la colocación de malla antigranizo, y en el crecimiento del sector.
El esfuerzo de todos
La dirigencia vitivinícola (diversa) lleva su diagnóstico al día y hace esfuerzos para sostener la actividad, mientras las autoridades provinciales muestran su compromiso para apuntalarla dentro del margen posible, mientras los productores primarios ven sacrificar cada vez más sus ingresos.
El Gobierno realizó un adelanto de fondos del seguro agrícola para los productores más damnificados por heladas y granizo, mayoritariamente a la zona Sur, que es la que resultó más afectada. Con el tiempo se han ido adhiriendo más productores a esta modalidad de compensación parcial.
El Fondo para la Transformación y Crecimiento ya dispone de la línea para cosecha y acarreo destinada a cooperativas y productores de hasta 20 hectáreas con una tasa a la mitad de la del Banco Nación, que debe reintegrarse en noviembre de 2026 y enero de 2027.
Ninguna acción promotora de nuestros vinos se deja de lado: el gobernador Alfredo Cornejo encabeza la delegación mendocina en la Wine Paris con el propósito de favorecer oportunidades comerciales, junto a representantes de bodegas argentinas. Luego la misión continuará sus actividades de promoción en Londres.
Existe una problemática coyuntural adversa y la industria deberá definir estrategias para exportar parte del stock acumulado, donde el granel ofrece una oportunidad, con una prefinanciación disponible también del FTyC, mientras la diversificación del producto ofrece otra alternativa viable enfocada el mercado externo.
En tanto, no podrán desatenderse cuestiones estructurales, como los aspectos macroeconómicos y los referidos a competitividad, financiero, comercialización, inversión, rentabilidad y, lo que no es menor, las tendencias del consumo.