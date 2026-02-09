Larga vida a la vitivinicultura

win paris 2026 Se desarrolla en Francia la Wine Paris 2026. Foto: Wine Paris

El esfuerzo de todos

La dirigencia vitivinícola (diversa) lleva su diagnóstico al día y hace esfuerzos para sostener la actividad, mientras las autoridades provinciales muestran su compromiso para apuntalarla dentro del margen posible, mientras los productores primarios ven sacrificar cada vez más sus ingresos.

El Gobierno realizó un adelanto de fondos del seguro agrícola para los productores más damnificados por heladas y granizo, mayoritariamente a la zona Sur, que es la que resultó más afectada. Con el tiempo se han ido adhiriendo más productores a esta modalidad de compensación parcial.

El Fondo para la Transformación y Crecimiento ya dispone de la línea para cosecha y acarreo destinada a cooperativas y productores de hasta 20 hectáreas con una tasa a la mitad de la del Banco Nación, que debe reintegrarse en noviembre de 2026 y enero de 2027.

Ninguna acción promotora de nuestros vinos se deja de lado: el gobernador Alfredo Cornejo encabeza la delegación mendocina en la Wine Paris con el propósito de favorecer oportunidades comerciales, junto a representantes de bodegas argentinas. Luego la misión continuará sus actividades de promoción en Londres.

Existe una problemática coyuntural adversa y la industria deberá definir estrategias para exportar parte del stock acumulado, donde el granel ofrece una oportunidad, con una prefinanciación disponible también del FTyC, mientras la diversificación del producto ofrece otra alternativa viable enfocada el mercado externo.

En tanto, no podrán desatenderse cuestiones estructurales, como los aspectos macroeconómicos y los referidos a competitividad, financiero, comercialización, inversión, rentabilidad y, lo que no es menor, las tendencias del consumo.