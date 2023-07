La reinvención de Cornejo y el relumbrón de Petri, o de cómo la UCR sale de un inesperado julepe

El 60% de los votantes de Cambia Mendoza lo apoya, pero hay un 40% al que le gustaría que el candidato a gobernador de la coalición gobernante en Mendoza fuera Petri o alguno de los otros que no se le animaron a Cornejo. Éste ha sugerido con su accionar que ha elaborado rápidamente esa "parada de carro" para mutarla en algo provechoso.

Frenar y sacar

Invierno Planeta Orozco - De Marchi.jpg A pesar de los portazos de Orozco y De Marchi, Cornejo parece gozar de buenos reflejos.

Quienes votaron a Petri lo han hecho dentro del sistema, es decir en el marco de Juntos por el Cambio. A diferencia de los demarchistas y de los kirchneristas que lo cuestionaron desde afuera "para frenarlo y sacarlo de escena", la actual coalición oficialista pareciera querer demostrar que goza de buenos reflejos, a pesar de los portazos resonantes de figuras como el ex demócrata y ex macrista Omar De Marchi o el intendente de Las Heras Daniel Orozco, ex radical.

Es como si Cornejo dijera: me han advertido, me han puesto un límite, pero no me han frenado ni sacado de cuadro como quieren De Marchi y los kirchneristas, quienes lo acusan de haber tenido excesos de poder en su primera gestión (2015-19).

Con esa lógica que dan los julepes, y que hacen activar la habilidad política, Cornejo ha aceptado la amonestación del 40% que optó por Petri, pero recordándonos que él tiene el 60% de las preferencias en Cambia Mendoza.

Sabe que habrá que hacer una reorientación de la campaña para la elección del 24 de septiembre, además de los obligados movimientos en las listas de candidatos para incluir a gente de Petri. Si hay que cambiar algo se hace antes que sea tarde. Para que lo importante permanezca.

Tanto el cornejismo como Petri se han ocupado de señalar que las PASO de Cambia Mendoza no están preanunciando ninguna fractura. Lo que han hecho esas elecciones primarias es obligar a poner algunas barbas en remojo hacia adentro del radicalismo mendocino.

El desgaste

Luis Petri patricia bullrich fórmula 2023.jpg Cornejo terminó de convencer a Bullrich de que llevara a Petri como vice.

Ocho años de gestión de la UCR en la Gobernación mendocina han dejado lógicos rasgos de cansancio o desgaste. Y eso es lo que ha aprovechado Petri para posicionarse y Cornejo para reinventarse. Desde el 11 de junio los dos han estado empeñosos en machacar que no hay peligro de otro quiebre partidario en Cambia Mendoza.

Quizá la reacción más clara y rápida de Cornejo fue la de terminar de convencer a Patricia Bullrich que Luis Petri podía ser un vicepresidente moldeado para ella, un puesto que ella le tenía reservado a Cornejo quien lo desechó para insistir en lo que a él más le gusta, que es la tarea ejecutiva, esto es, decidir, hacer, mandar, algo que en la esfera legislativa se desdibuja bastante.

Ni bien fue ungido de precandidato, Petri se esforzó por demostrar que él tocaba la misma canción que la dama. Bullrich había dicho que su compañero de fórmula debía ser "alguien que no la desperfilara", es decir que estuviera dispuesto a seguir a rajatabla el libreto de la dama. Nunca podría haber aceptado de compañero, por ejemplo, a López Murphy, que tiene vuelo propio.

Hay mucho interés nacional por saber quién es realmente Luis Petri. Periodistas porteños y de otras provincias llaman seguido a colegas mendocinos para ver qué opinamos aquí sobre el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. Muchos lo conocen más por su noviazgo con la periodista Cristina Pérez. Preguntan por ejemplo: ¿Tiene con qué? ¿Es un tipo sólido? ¿Está agrandado? Sin embargo, los periodistas más vinculados a lo legislativo tienen un concepto meritorio de este mendocino convertido en sorpresa.

Lo concreto en esta historia nacida en las PASO es que -aparentemente- Cornejo y Petri vienen acomodando las cargas. Uno, con la mira en la provincia y el otro en la vicepresidencia. Aún resta ver la confrontación de Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta en las PASO nacionales y, de manera particular, si los mendocinos avalarán o no a Cornejo para una segunda gobernación, algo que no tiene antecedentes.

