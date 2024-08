Jubilado, el jamoncito del medio

UNCuyo marcha universitaria Reclamo universitario. Los docentes y no docentes de este sector han perdido el 55% de su ooder adquisitivo desde que asumió Javier Milei.

El Impuesto a las Ganancias volvió para atrapar los salarios de los solteros desde 1.800.000 pesos y a casados, con dos hijos, desde $2.300.000 brutos, con una actualización del piso que se aplicará desde septiembre.

La Suprema Corte acaba de acordar que no sólo magistrados, si no también funcionarios y empleados que ingresaron antes de 2017 no pagarán Impuesto a las Ganancias, aunque sean promovidos en los cargos después de esa fecha. ¿Por qué? Porque sí. Les faltó decir en su acordada: "Somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros".

Las jubilaciones de privilegio no se tocan. Alberto sigue cobrando una jubilación millonaria, el condenado Boudou también, como todos los demás "ex" que no tienen tope en sus haberes a diferencia del resto de los mortales. La cobra Cristina, quien suma también la pensión por viudez. Y la cobra Aldolfo Rodríguez Saá, pese a que estuvo sólo seis días "sirviendo a la patria". Y siguen las firmas...

Hay cinco millones de jubilados y pensionados pobres o indigentes en la Argentina, advierte la Defensoría de la Tercera Edad.

Las jubilaciones mínimas perdieron 12,3 por ciento interanual, según datos hacia julio, y 6,8 por ciento respecto de diciembre. Las que están por encima y no reciben bono cayeron 17,9 interanual, pero subieron 7 por ciento desde diciembre. Milei saca sus cuentas: desde noviembre a la actualidad las jubilaciones se recuperaron 5 por ciento en términos reales. En cualquier caso, la mayor pérdida del poder adquisitivo de los haberes ocurrió en 2023.

farmacias.jpg La venta de medicamentos cayó el 30%.

Hay un indicador elocuente: la venta de medicamentos se desplomó arriba del 30 por ciento en el primer semestre. Los supermercados y comercios de proximidad vendieron 16,1 por ciento menos interanual en julio.

Hay que concluir en que el Congreso se acordó tarde de los jubilados. El año pasado, cuando gobernaban Alberto, Cristina y Massa, mientras las jubilaciones perdían el 34 por ciento no decían ni mu.

Pero la política de superávit fiscal no se toca, advierte Milei, mientras clama que "los degenerados fiscales" se quieren llevar puesto a su gobierno. Sin embargo, los cálculos de expertos indican que el costo fiscal de la fórmula de actualización implicaría el 1,4 por ciento del PBI, el mismo número del superávit actual.

¿Entonces? Se trata de una cuestión de prioridades. Es decir, dónde recae el mayor peso del ajuste, cómo se recauda y cómo se gasta o invierte.

Parte de la oposición "dialoguista" sugiere a sus interlocutores del gobierno que en lugar de vetar toda la ley, debe dejar en pie la recuperación del 8 por ciento que se perdió con la actualización de febrero, y así todos (o casi) quedarían contentos.Pero parece que no logran convencer a Santiago Caputo, integrante del "triángulo de hierro" junto a Javier y a Karina Milei. El monje negro está empoderado, pese a los embates de Mauricio Macri y de otros.

El oficialismo muestra sus grietas de mala manera. Encima de que son pocos libertarios en el Ejecutivo y en el Congreso, muchos están peleados. Victoria Villarruel, Lemoine, Arrieta, Mayoraz, Pagano, Menem, etc. Ya no es un problema de cantidad sino de calidad. Un caso saliente es el de la diputada mendocina, que ha dado muestras suficientes de que la banca le queda demasiado grande.

Senado.jpg En el Senado, como en Diputados, fue abrumadora la aprobación de la actualizzación jubilatoria.

Vientos de frente y de cola

Los mercados son sensibles a las señales políticas El mercado acusa recibo de las derrotas de Milei en el Congreso. El caso del presupuesto para el sistema universitario que se votó en Diputados, la conformación de la bicameral de Inteligencia, que arrebataron Martín Lousteau y el kirchnerismo, el rechazo a los fondos reservados a la SIDE, la resistencia al nombramiento de Ariel Lijo para la Corte que necesita los votos negociados con los kirchneristas, y la aprobación abrumadora en ambas cámaras de la actualización jubilatoria dan cuenta de la debilidad del gobierno.

En cambio, hay que destacar que la gestión de Javier Milei se hace fuerte en la política fiscal y en la baja de la inflación. Ya logró revertir la dependencia del gas para empezar a recibir divisas vía exportación. Se esperan ingresos adicionales de dólares por las liquidaciones del campo. Hay experanzas de fondos extra gracias al blanqueo.

Algunos sectores tienen expectativas de recuperación: los concesionarios de vehículos esperan vender 380 mil unidades hasta fin de año, mejorando el desempeño del primer semestre, debido a la baja de tasas. En el caso de Mendoza, mejoran las perspectivas por el anuncio del gobernador Alfredo Cornejo de la eliminación gradual del Impuesto a los Sellos para el sector.

Asimismo, los vendedores de bienes durables tienen un optimismo que va de la mano de la reaparición del crédito.

El gobierno está decidido a bajar el Impuesto País y, entre sus efectos, disminuirán los precios de los productos importados. El riesgo es la caída de recaudación y la mayor presión sobre la divisa. Sin embargo, se descarta rotundamente una devaluación, salvo el crawling peg (minidevaluaciones periódicas) que podría bajar al uno por ciento mensual, hasta que pueda levantarse el cepo, todavía con fecha incierta.

Una buena noticia para los mercados emergentes, como el argentino, es el inminente anuncio del recorte de tasas de la Reserva Federal estadounidense, que podría inaugurar, por fin, un ciclo de viento de cola. Será así siempre y cuando la mala praxis política en el país no se encargue de estropear las cosas. Y será bueno para todos si se redefinen las prioridades y se equilibran los esfuerzos.

