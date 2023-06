Juan Schiaretti, el cordobés, que fue telón de fondo de la semana política

Los cordobeses son gente muy singular. Diríase que ése es su plus. Poseen una dirigencia que le pone una nota diferenciadora a casi todo, pero de manera particular a la política. Esa característica envuelve al peronismo no kirchnerista que gobierna dicha provincia desde hace 20 años, pero también al radicalismo mediterráneo, que supo ser muy influyente, y que ahora tiene chances de recuperar el Gobierno con el vistoso Luis Juez.