Esas acequias del...alma, o de cómo el turista no debe meter la pata

"Che, ¿por qué tienen tantas cloacas a cielo abierto?". Traté de disimular mi asombro, me acomodé la mandíbula caída, y le dije: "No, hermano, esas son acequias, llevan el agua de los deshielos de la cordillera para regar, y es lo que permite que ahora estemos hablando bajo estas arboledas. Si no fuera por esas acequias y ese agua, en Mendoza, que es un desierto, no tendríamos árboles en las calles".