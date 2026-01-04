Enero de campaña con el Alfredo, el Esteban, la Flor, el Matías y el Omar en ojotas

En octubre fueron en listas separadas pero la experiencia Provincias Unidas fue un fiasco. Esta vez, Allasino no arriesgó y apostó a seguro: entregar un par de concejales era mejor negocio que pasar un papelón. Son muy optimistas y creen que pueden quedarse con cinco de los seis lugares que se ponen en juego.

Si a eso le sumamos que el peronismo lujanino tiene enormes dificultades para armarse y ser una alternativa de poder real, lo de Allasino + Cornejo pinta a pan comido.

El Norte siempre es clave

En Maipú se dará una de las batallas de fondo: no solo se pone en juego el concejo deliberante con el que deberá lidiar Matías Stevanatto los años que le quedan al frente de esa comuna norteña sino que en su desempeño también se dirime el propio liderazgo del intendente de cara a la definición que tendrá el peronismo provincial en la búsqueda de sus candidatos futuros.

matias stevanato y candidatos a concejales Matías Stevanato y sus candidatos a concejales. X de Matías Stevanato

Pasa que el Norte es central en la definición política mendocina: sin candidatos competitivos en esa región –principalmente en Guaymallén y Las Heras- difícilmente el peronismo pueda volver al poder de la provincia, algo que no sucede desde 2011.

El radicalismo pone toda la carne al asador en Maipú, departamento históricamente peronista, porque quiere gobernar allí alguna vez y lo intentará en 2027. El desafío que se plantea el cornejismo, pone a Stevanatto en la obligación de redoblar esfuerzos para tratar de conservar el poder.

Flor más tranquila que el resto

Flor Destéfanis bancó los trapos con un triunfo en Santa Rosa en octubre y se encamina muy seguramente a otra victoria en febrero. La ex Reina Nacional de la Vendimia construyó un liderazgo sólido que le permite mantener la hegemonía política en ese departamento del Este.

Tuvo que intentar dos veces –la primera vez que fue candidata a intendenta cayó a manos de la radical Norma Trigo- pero la política le dio una segunda oportunidad para que dé el batacazo.

A diferencia de Luján, Maipú y San Rafael que tienen concejos de 12 miembros, Santa Rosa tiene 10 por lo que renovará cinco en febrero: Destéfanis apuesta a quedarse al menos con tres pero sueña con el 4 a 1.

La otra mitad de la provincia

San Rafael es el departamento más importante del Valle de Uco para abajo, o de la región conocida como el Sur. A pesar de no ser el único departamento sureño conducido por un peronista (el otro es Malargüe) sí serán los sanrafaelinos los únicos sureños que irán a las urnas el 22 de febrero.

Celso Jaque eligió octubre para renovar los concejales de su comuna y se comió tremenda paliza de parte de la alianza oficialista entre Milei y Cornejo, algo que los Félix y el resto de los intendentes peronistas, claramente, vieron venir.

emir felix y omar felix Los hermanos Félix: Emir (diputado nacional) y Omar (intendente).

El armado sureño

Los hermanos Omar y Emir Félix apostaron a la renovación total en sus listas de concejales, lo que evidencia que tomaron nota de una parte del mensaje del electorado en las últimas elecciones en donde los nombres importaron poco: muchos candidatos oficialistas venían de otro palo y no de la política.

No le dieron la chance de reelegir a ninguno de los concejales que culminan sus mandatos en el concejo sanrafaelino y fueron por jóvenes vinculados con actividades sociales y comunitarias como una ex reina de la Vendimia, quien se quedó con el segundo lugar de la lista, o la presidenta de un club barrial en el tercero.

Los más de 20 años que los Félix llevan en el poder de San Rafael los construyeron con una fuerte base en la obra pública –demorada por décadas en el departamento- que impactó en la vida de los habitantes y que puede apreciarse en plazas, polideportivos, costaneras y espacios públicos de la ciudad y distritos, algo que identificó tanto a los mandatos de Emir como a los de Omar. Confían en que el electorado sanrafaelino priorizará eso en febrero.

¿Y del otro lado que onda?

Al armado de octubre entre radicales y libertarios sanrafaelinos se suman el PRO y Provincias Unidas que, si bien son de músculo pequeño en el Sur, aportan un puñado de votos nada despreciable en tiempos en los que un voto vale oro.

Moneda en el aire, una taba dando vueltas, deshojando la margarita, a todo o nada, piedra papel o tijera, ying y yang, ta-te-ti; así las cosas de una elección en seis comunas que parece mucho más pequeña de lo que en realidad es.