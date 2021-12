En el país de la discrecionalidad, Mendoza debe exigir los recursos que le corresponden

Alberto Fernández salió a torear a la oposición por el fracaso de la aprobación del presupuesto sin reparar en los errores propios: "Los que me piden cerrar con el Fondo no me aprueban el presupuesto". Ya está más que claro que Juntos por el Cambio se siente fortalecido después del triunfo electoral y no va a dar ni un tranco hacia atrás para favorecer las pretensiones del gobierno.