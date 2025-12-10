El vaso medio lleno o medio vacío, según el punto de vista, gusto y paladar

milei en noruega con mameluco de ypf Así apareció Javier Milei en Oslo, con un mameluco de YPF. Fotos: Noticias Argentinas

Javier Milei mira el futuro desafiante con optimismo, augurando que habrá más ganadores que perdedores en un nuevo escenario, que él resume como "libertad económica", a partir de una plataforma de estabilidad y atracción de inversiones. Insertada en un marco internacional que propiciará los libres flujos comerciales, Argentina podrá participar del intercambio de bienes y servicios con mayor competitividad gracias a la baja de costos que suponen las reformas laboral e impositiva que debe tratar el Congreso.

Los vectores del crecimiento, lo ha dicho el presidente en forma expresa, serán el campo, el petróleo y la minería. También Alfredo Cornejo está celebrando sus dos años de gestión con el logro de la ratificación legislativa a la DIA de PSJ Cobre Mendocino y de las demás iniciativas para el desarrollo minero en Mendoza.

El gobernador mendocino, que ha estrechado lazos con el gobierno nacional, ha tomado protagonismo en los proyectos que se discutirán en el Congreso por su participación en el Consejo de Mayo. De paso, pone en valor el haber logrado que el gobierno de Milei le concediera la libre disponibilidad en el uso de los recursos del resarcimiento.

Cornejo evalúa que está sacando provecho de la relación con la Nación, y en breve anunciará oficialmente que la Provincia estará recibiendo el pago en cuotas de $44.000 millones por el consenso fiscal, según adelantó a Radio Nihuil.

Pero la de máxima sería que el gobierno de Milei logre avanzar en una reestructuración total de los impuestos, con vistas a un reparto equitativo de los tributos nacionales y se contemplen los incentivos que impulsen a las provincias a generar recursos junto al sector privado, o castigos si no hacen los deberes como las nueve provincias que hoy son superavitarias.

La mayor diferencia, si se quiere, entre ambos gobiernos pasa por la inversión pública, por ejemplo en infraestructura que ofrece beneficios logísticos y servicios funcionales al desarrollo privado, o en estrategias de largo plazo como es el financiamiento educativo, base de la economía del conocimiento que es inescindible del presente y futuro económico.

La agenda es compleja y los desafíos mayores. Son muchas las asignaturas pendientes al cumplirse un nuevo aniversario desde que una ciudadanía esperanzada acompañó a Raúl Alfonsín en los primeros pasos de la democracia.