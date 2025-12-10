Al cumplirse dos años de la asunción de su mandato, Javier Milei se encuentra en Oslo por la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, un símbolo de la lucha por la democracia en Venezuela. Su presencia da cuenta de un nuevo alineamiento internacional, liderado por EE.UU., opuesto a la política de relaciones internacionales del kirchnerismo, aunque sin renegar de los acuerdos con China y otros estados influyentes en un mundo marcado por el multipolarismo.
El vaso medio lleno o medio vacío, según el punto de vista, gusto y paladar
Se cumplen 2 años de gestión de Javier Milei, caracterizada por la apertura económica, la desregulación, la eliminación del déficit fiscal y la reducción de la inflación. La pérdida de empleo, una de las principales preocupaciones
En el plano nacional, su política ha estado signada, y se profundizará durante el resto de su mandato, por la apertura económica, la quita de las barreras proteccionistas, la desregulación, alguna que otra privatización de activos públicos y la eliminación del déficit fiscal mediante la drástica baja del gasto estatal.
Como sucede con los programas de ajuste, a la par de la reducción de la inflación, es ostensible el freno de la actividad y la consecuente pérdida de empleos, que hoy representa la principal preocupación de la población encuestada.
Javier Milei mira el futuro desafiante con optimismo, augurando que habrá más ganadores que perdedores en un nuevo escenario, que él resume como "libertad económica", a partir de una plataforma de estabilidad y atracción de inversiones. Insertada en un marco internacional que propiciará los libres flujos comerciales, Argentina podrá participar del intercambio de bienes y servicios con mayor competitividad gracias a la baja de costos que suponen las reformas laboral e impositiva que debe tratar el Congreso.
Los vectores del crecimiento, lo ha dicho el presidente en forma expresa, serán el campo, el petróleo y la minería. También Alfredo Cornejo está celebrando sus dos años de gestión con el logro de la ratificación legislativa a la DIA de PSJ Cobre Mendocino y de las demás iniciativas para el desarrollo minero en Mendoza.
El gobernador mendocino, que ha estrechado lazos con el gobierno nacional, ha tomado protagonismo en los proyectos que se discutirán en el Congreso por su participación en el Consejo de Mayo. De paso, pone en valor el haber logrado que el gobierno de Milei le concediera la libre disponibilidad en el uso de los recursos del resarcimiento.
Cornejo evalúa que está sacando provecho de la relación con la Nación, y en breve anunciará oficialmente que la Provincia estará recibiendo el pago en cuotas de $44.000 millones por el consenso fiscal, según adelantó a Radio Nihuil.
Pero la de máxima sería que el gobierno de Milei logre avanzar en una reestructuración total de los impuestos, con vistas a un reparto equitativo de los tributos nacionales y se contemplen los incentivos que impulsen a las provincias a generar recursos junto al sector privado, o castigos si no hacen los deberes como las nueve provincias que hoy son superavitarias.
La mayor diferencia, si se quiere, entre ambos gobiernos pasa por la inversión pública, por ejemplo en infraestructura que ofrece beneficios logísticos y servicios funcionales al desarrollo privado, o en estrategias de largo plazo como es el financiamiento educativo, base de la economía del conocimiento que es inescindible del presente y futuro económico.
La agenda es compleja y los desafíos mayores. Son muchas las asignaturas pendientes al cumplirse un nuevo aniversario desde que una ciudadanía esperanzada acompañó a Raúl Alfonsín en los primeros pasos de la democracia.