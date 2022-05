El pastor mentiroso o la honestidad brutal de blanquear el pago de favores electorales

La mecha ya estaba encendida. La polémica y los cuestionamientos al Gobierno en los medios y en las redes no tardaron en llegar.

Horas más tarde, el Gobierno publicó otro decreto en el que daba de baja ese subsidio. Y hubo promesas de denuncias penales.

¿No era un subsidio?

Según Bonarrico, en declaraciones a Radio Nihuil, en el programa Medio Día, no era un subsidio, sino un contrato de servicio entre el Gobierno y la fundación para aportes y capacitaciones que se iban a dar a la comunidad.

En la entrevista, no sólo cargó contra los colegas de la radio MDZ por haberlo “tergiversado” según él, sino que trató de explicar que si bien hubo un acuerdo tácito con Cambia Mendoza, específicamente entre su partido y el presidente provincial de la UCR, Tadeo García Zalazar, por apoyo político en las elecciones de noviembre, luego se le avisó que no habría lugar para su partido en la legislatura. Pero que ese acuerdo del año pasado no tiene nada que ver con el otro, el contrato que arregló con el Gobierno por plata, según él, desde febrero para la ayuda a su fundación.

“Mdz adrede, por ignorancia o mala explicación mía, no sé, mezcló dos acuerdos. Un acuerdo preelectoral que invitaron a Más Fe, no a la fundación, a participar del frente Cambia Mendoza, En ese acuerdo era que alguien de Más Fe iba a continuar en la Legislatura representando al 20% de los evangélicos que fue quién me eligió a mí. El día antes de que se presentaran las candidaturas, hablo con quien tengo una excelente relación, el presidente del radicalismo, Tadeo García Zalazar. Y me dice: 'Pastor mire, disculpe pero no va a haber un lugar para un candidato de Más Fe'. Entonces le dije: 'Bueno está bien, ya es tarde para llorar'. Después en febrero, ya pasadas las elecciones, ellos sabiendo que los pastores tenemos una convivencia con la gente cara a cara y que los pastores por su convicción religiosa no tocan un centavo que no les corresponde, nos invitaron a que ayudáramos a la gente. Nadie de la fundación iba a tener un sueldo, nadie, Y un pastor en cada departamento para que haga un buen relevamiento de las necesidades tampoco iba a ser remunerado. No es un subsidio a la Fundación, es un acuerdo” explicó a Radio Nihuil.

Siguiendo con el relato de Bonarrico, desde el propio Gobierno le ofrecieron presidir una dirección interreligiosa. Y que él desistió, dijo, para no generar gasto público, en sueldos e infraestructura. Por lo que ofreció su fundación para ayudar a jóvenes evangélicos en situación de vulnerabilidad en capacitaciones en plomería, electricidad, pintura, tecnología, etcétera.

Según Bonarrico iban a llegar a 500 mil personas, un número más que grande si se tiene en cuenta que de acuerdo al censo del 18 de mayo, Mendoza tiene un poco más de 2 millones de habitantes.

En el decreto se mencionó, la posibilidad, de prestar ayuda a iglesias y ONG cristianas para que accedieran a líneas de financiamiento dispuestas por el Gobierno.Además de acompañar a distintos templos con apoyo legal, administrativo y de infraestructura y en caso de extrema necesidad a conseguir subsidios del Estado.

Conferencia Prensa PJ.jpg La conferencia de prensa del PJ, encabezada por Anabel Fernández Sagasti.

Derogación y denuncias

A primera hora del viernes, el decreto con la derogación del subsidio ya estaba publicado en el Boletín Oficial. El gobernador Rodolfo Suarez desistió del apoyo económico a la fundación de Bonarrico. Por decisión del Ejecutivo, el pastor ya no recibiría un peso.

Pero como dijimos, la mecha ya estaba encendida.

Como servido en bandeja de oro y con un oportunismo político magistral, la presidenta del PJ, la senadora Anabel Fernández Sagasti, ni lerda ni perezosa, anunció que este unes 30 de mayo presentará una denuncia penal contra el gobierno de Suarez y contra Héctor Bonarrico, para que se investigue si existió cohecho o una asociación ilícita.

La legisladora calificó la situación de escandolsa e incluso no descartó que haya existido la compra de votos en la Legislatura para que el pastor votara leyes a favor del oficialismo cuando era senador.

Según Bonarrico, “cuando yo era senador y el entonces gobernador Cornejo dependía de mi voto para aprobar las 60 leyes que aprobó nunca él me invitó a su despacho ni vino al mío. Ni él ni el presidente del bloque Diego Costarelli, a ofrecerme un caramelo para que yo votara sus leyes. A veces le voté en contra a Cambia Mendoza y a favor del peronismo”.

La senadora Sagasti dijo que a usted le compraron para votar en la Legislatura, le consultamos al pastor.

Bonarrico: "Es una falacia. Ellos están acostumbrado a comprar votos. En el gobierno nacional posiblemente estén acostumbrados a comprar votos. Aunque me siento defraudado por el radicalismo, dolido, no puedo mentir. Jamás, ni la vicegobernadora Laura Montero, me llamó. Tampoco nunca me reuní con el gobernador Suarez por lo del convenio”, afirmó

Convenio público y transparente

Victor Ibañez.jpg Víctor Ibañez, ministro de Gobierno, salió a dar respuestas a la prensa.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, se encargó de aclarar que el convenio celebrado con la Fundación Acción Social es público, transparente y que siguió todos los pasos administrativos y que como este, existen en el ámbito gubernamental cientos de pedidos de ayuda económica de clubes,y ONG, para actividades de interés público.

Pero como Bonarrico, cambió el objeto del convenio con sus declaraciones a la prensa, dijo el ministro, será denunciado por “tentativa de fraude a la administración pública”.

“Je je je, la Biblia dice que cada día tiene su propio afán, los charlatanes. Yo conozco el Senado. Si usted supiera las basuras que se dicen uno a otro y queda en la nada. Vamos a hacer juicio mentira. Son macanas que se dicen” concluyó Bonarrico incrédulo a las posibles denuncias que recibirá desde el Gobierno y desde el Partido Justicialista.

Sube, sube la espumita

Desde la Oficina de Ética Pública de Mendoza confirmaron que podría abrirse una investigación de oficio y desde el PJ también adelantaron que recurrirán a esa repartición para que aclare qué ocurrió.

"Revisé las declaraciones de manera textual de nuestros colegas de MDZ,es posible que usted se esté arrepintiendo", le dijo mi colega Carlos Hernández al ex senador.

”Ahí fue el error. Es posible que no haya explicado bien, o MDZ me hizo una trampa, o yo me equivoqué en no explicar bien que había dos acuerdos: el preelectoral y el post electoral. En febrero comenzamos a trabajar. Y con Ibañez jamás hablamos de un acuerdo político, eso es verdad 100 por ciento. Sin embargo, el gobernador miente al decir que no me conoce. Él me conoce. Yo creo que al gobernador lo asustaron, tiene miedo, porque así como volvió para atrás con la ley de minería que había prometido, él tiene presión. Bueno, yo quiero decirle que el que toma un lugar tiene que soportar las presiones. Él debería cumplir la palabra dicha y escrita”, fue la respuesta.

En la conferencia de prensa del viernes, el ministro Ibañez aclaró que “el gobernador no está al tanto de cientos de expedientes de esta naturaleza porque se inician innumerable cantidad de estas solicitudes”.

Es probable que el gobernador Suarez no haya estado al tanto, no sólo porque se trató de un “expediente más” sino porque quizás ni estaba al tanto del trasfondo político que parece haber existido. Con más razón entonces, se necesitan más explicaciones.

"Olvídense, porque ya no le van a dar ese dinero", le dijimos a Bonarrico en la entrevista de Radio Nihuil.

"Ya no la quiero", cerró Bonarrico.

La honestidad brutal

“El Pastor Mentiroso” es una fábula atribuida a Esopo, con una moraleja que advierte contra la mentira, el abuso de confianza, y la pérdida de la credibilidad.

El dinero que iba a recibir el pastor evangélico era de todos los mendocinos. Pagar para responder a un acuerdo electoral es más que escandaloso, por más que seguramente no haya ninguna fisura administrativa legal. Y como en la fábula alguien miente, alguien abusó de su posición y la credibilidad de unos y otros se puso en tela de juicio.

Ibañez explicó que el trámite antes de llegar al Boletín Oficial cumplió con la Ley de Administración Financiera, pasó por ATM, Contaduría General de la provincia, Personería Jurídica y el Tribunal de Cuentas.

Con la particularidad de que esos desembolsos era trimestrales, donde se estableció que para el siguiente pago se debía rendir lo que se hizo con el dinero anterior o se debía devolver la plata. Cuesta creer que realmente iba a ver una lupa exhaustiva en la rendición con un control adecuado.

Pero como se sabe, la política es un juego complejo y retorcido. Y quizás haya existido buena intención en la ayuda a cientos de jóvenes evangélicos en situación de vulnerabilidad, pero seguramente también debe haber otras organizaciones no gubernamentales, comedores, merenderos, cuya tarea social es más que comprobable, que pugnan por recibir un subsidio que nunca les llegará.

Así como se cuestiona los miles de planes nacionales que se dan, o los “planes platita” que entregó el gobierno de Fernández en las elecciones pasadas, la torpeza u honestidad brutal del pastor quizá haya develado uno de los tantos entuertos políticos que deben existir en todos los partidos, (sospechamos) y en este caso del mal manejo que se podría haber hecho de la caja del Estado, con plata de todos los mendocinos.

