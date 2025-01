Dura lógica libertaria: ¿para qué queremos al jefe del PRO si a sus votantes ya los tenemos?

En el Gobierno no sólo sobreactúan el destrato sino que intentan dinamitar lo que queda del PRO. No les está saliendo muy bien en la Ciudad de Buenos Aires donde la decisión del primo Jorge Macri de adelantar varios meses las elecciones legislativas en CABA para separarlas de las nacionales, avalada, claro, por Mauricio, está actuando como un cimbrón para la Casa Rosada.

El destino de Mauricio Macri es, en el deseo de los libertarios, la jubilación política del ex presidente. Lo pelotean mal. Milei intenta que Macri se asuma de una vez por todas como un debilitado. "Ya no lo necesitamos para ganar", dicen. Pero si bien la resonancia del jefe macrista ha perdido potencia, no ha desaparecido y guarda aún algún poder de fuego.