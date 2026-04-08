Cuando investigar se transforma en oportunidades para mejorar la vida de la gente

gabriel-fidel.jpg Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCuyo. Foto: archivo

El rol clave de la investigación para el desarrollo

Esta búsqueda se realiza, en algunos casos, a través de investigaciones básicas, asociadas a ciencias como las matemáticas, la física, las ingenierías o la ciencia médica, por nombrar algunas. Sin embargo, las explicaciones también provienen de las ciencias sociales y humanas, que abordan la realidad desde otras perspectivas y con otras herramientas calificadas, igualmente legítimas y científicas.

Ya se ha dicho muchas veces que el verdadero cambio económico y social va de la mano de un profundo cambio cultural, donde la educación y la investigación deben ocupar un papel central en la estrategia de desarrollo.

Cualquier provincia, país o región debe invertir en sus ámbitos académicos y científicos para generar buenas condiciones económicas y materiales que garanticen la formación y la independencia de sus profesionales, que son quienes están en condiciones de dar respuestas y de planificar políticas acordes a las necesidades de progreso de nuestro vertiginoso tiempo.

Satélite Atenea, una colaboración entre universidades públicas

Ejemplos como el del satélite Atenea, que hoy acompaña a la nave Artemis II en su vuelo a la órbita lunar, permiten tener una dimensión concreta de la importancia y magnitud de estos logros. Ese microsatélite fue construido a partir de una colaboración de universidades nacionales como las de San Martín, La Plata y la UBA, junto a la CNEA y al Instituto Argentino de Radioastronomía y, más allá de sus virtudes técnicas, es una demostración concreta de la capacidad de las universidades argentinas para diseñar, integrar y operar sistemas espaciales.

Asimismo es, sobre todas las cosas, una prueba fehaciente de que la inversión en educación y ciencia pública produce beneficios reales. Es un gran logro de la ciencia argentina y sobre todo, de las universidades públicas de nuestro país.

Atenea NASA El satélite Atenea acompañó a la nave Artemis II en su vuelo a la órbita lunar.

En estos días, en los que la sociedad argentina protagoniza un debate sobre el financiamiento para las universidades, acciones que visibilizan la tarea investigativa adquieren mayor relevancia. El hecho de que las universidades nacionales tengan un atraso presupuestario real del 45,6% en los últimos tres años y la consecuente desestabilización y desfinanciamiento del sistema científico, invita a la sociedad a reflexionar sobre el compromiso que el Estado debe tener.

La inversión universitaria constituye, en definitiva, un compromiso que no se debe desatender precisamente porque esos recursos son los que permiten no solo la formación académica de las personas, sino también, y como en estos días se puede apreciar en el marco de estas Jornadas de Investigación de la UNCuyo, que se produzca conocimiento genuino y de calidad que ayuda al desarrollo del país y a mejorar la vida cotidiana de millones de personas.

Es por eso que gran parte de los argentinos siguen sintiendo orgullo por sus universidades públicas.

*El autor es vicerrector de la UNCuyo.