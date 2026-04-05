Sello argentino en el espacio: ATENEA finaliza con éxito su misión de validación tecnológica

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) confirmó que la misión del microsatélite argentino ATENEA finalizó con éxito.
Esto ocurrió luego de que el microsatélite cumpliera o completara las 20 horas previstas de operación en el espacio profundo, tras haber transmitido correctamente los datos programados a estaciones terrestres.
¿Qué meta logró realizar el microsatélite ATENEA?
El microsatélite ATENEA, que formó parte de la misión Artemis II como carga secundaria, logró comunicarse con estaciones en Córdoba y Tierra del Fuego y enviar telemetría sobre su funcionamiento en condiciones extremas.
El comunicado compartido por CONAE es el siguiente:
El microsatélite ATENEA logró establecer comunicación a 70.000 kilómetros de la Tierra, alcanzando la mayor distancia desde la que una misión espacial argentina haya transmitido datos hasta hoy.
Este hito confirma la solidez de nuestra tecnología y la capacidad del país para innovar, explorar y superar nuevos desafíos en el espacio. Cada avance nos acerca a misiones más ambiciosas y fortalece el crecimiento del sector aeroespacial nacional.
Un paso más hacia el futuro, llevando el talento argentino cada vez más lejos.
La primera señal emitida por ATENEA fue recibida a más de 40.000 kilómetros de distancia, mientras que el satélite alcanzó una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, un récord para la tecnología espacial argentina.
¿Qué información aportó el microsatélite ATENEA?
El microsatélite argentino aportó datos importantes como la medición de radiación en distintas trayectorias, la evaluación del comportamiento de componentes electrónicos en condiciones extremas y la validación de enlaces de comunicación de largo alcance.
Además, gracias a este microsatélite se pudo analizar señales de navegación GNSS a altitudes superiores a las de constelaciones como GPS, GLONASS y Galileo, y se probaron sensores diseñados para operar en entornos de muy baja luminosidad.