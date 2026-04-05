Sello argentino en el espacio: ATENEA finaliza con éxito su misión de validación tecnológica

Embed - CONAE_Oficial on Instagram: "Marcamos un nuevo récord El microsatélite ATENEA logró establecer comunicación a 70.000 kilómetros de la Tierra, alcanzando la mayor distancia desde la que una misión espacial argentina haya transmitido datos hasta hoy. Este hito confirma la solidez de nuestra tecnología y la capacidad del país para innovar, explorar y superar nuevos desafíos en el espacio. Cada avance nos acerca a misiones más ambiciosas y fortalece el crecimiento del sector aeroespacial nacional. Un paso más hacia el futuro, llevando el talento argentino cada vez más lejos." View this post on Instagram

El comunicado compartido por CONAE es el siguiente:

El microsatélite ATENEA logró establecer comunicación a 70.000 kilómetros de la Tierra, alcanzando la mayor distancia desde la que una misión espacial argentina haya transmitido datos hasta hoy.

Este hito confirma la solidez de nuestra tecnología y la capacidad del país para innovar, explorar y superar nuevos desafíos en el espacio. Cada avance nos acerca a misiones más ambiciosas y fortalece el crecimiento del sector aeroespacial nacional.

Un paso más hacia el futuro, llevando el talento argentino cada vez más lejos.

La primera señal emitida por ATENEA fue recibida a más de 40.000 kilómetros de distancia, mientras que el satélite alcanzó una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, un récord para la tecnología espacial argentina.

Atenea satélite Tras el éxito de ATENEA, la industria satelital nacional mira al futuro.

¿Qué información aportó el microsatélite ATENEA?

El microsatélite argentino aportó datos importantes como la medición de radiación en distintas trayectorias, la evaluación del comportamiento de componentes electrónicos en condiciones extremas y la validación de enlaces de comunicación de largo alcance.

Además, gracias a este microsatélite se pudo analizar señales de navegación GNSS a altitudes superiores a las de constelaciones como GPS, GLONASS y Galileo, y se probaron sensores diseñados para operar en entornos de muy baja luminosidad.