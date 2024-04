Avatares del enfático Martín Lousteau y de la "consistente y articulada" Victoria Villarruel

En la última semana fue uno de los artífices, desde la oposición y junto con los kirchneristas, para que en el Senado nacional fuera votado, sin debate y a mano alzada, un aumento de las dietas de sus integrantes. De los actuales $1.900.000 pasarán a percibir $4.500.000 de bolsillo (el bruto sin descuentos es de $7.200.000).

Pero no sólo fue eso: también aprobaron que desde ahora tendrán 13 dietas anuales y no 12. La número 13 oficiará como aguinaldo, algo que los senadores nacionales no tenían, ya que por las particularidades de la labor legislativa las dietas no se consideran como sueldo