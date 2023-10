Ascenso, fulguración y caída de Martín Insaurralde, un Ícaro del Conurbano

Insaurralde.jpg Pruebas del escándalo de Martín Insaurralde en Marbella.

Los excesos

En uno de esos excesos propios de los que se creen impunes, la pareja se filmó incluso en la previa de un coito. Todo este vodevil se transformó en un misil que impactó en la campaña política del kirchnerismo tanto a nivel nacional como en territorio bonaerense.

Esta última administración ya venía zarandeada por el "caso Chocolate Rigau", apodo y apellido de un conocido puntero del PJ bonaerense, que sacó a la luz un supuesto financiamiento ilegal de la política realizado en la Legislatura bonaerense con sueldos de empleados truchos, y cuyo producido se habría usado para solventar la actividad partidaria.

Como era esperable, a Insaurralde lo eyectaron del gobierno de kicillof, donde había aterrizado como una especie de interventor por orden de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner para tener controlado al gobernador tras las elecciones de medio término de 2021 en las que el peronismo perdió ante Juntos por el Cambio, traspié que muchos camporistas quisieron facturarle sólo a Kicillof.

La presidenta Cristina Fernandez, durante el acto de inauguracion de una nueva sede de ANSeS en Lomas de Zamora, junto al intedente de la ciudad Martin Insaurralde. Cristina e Insaurralde en tiempos felices.

Insaurralde tuvo que renunciar no sólo a la jefatura de Gabinete del Gobierno bonaerense, sino también a la candidatura a concejal de Lomas de Zamora. Ni siquiera pudo retornar para concluir el mandato en esa intendencia donde tenía licencia.

Vida frizada

La vida política de Insaurralde ha quedado por ahora frizada. Ha terminado -quieren creer los argentinos- una etapa "prodigiosa" para los bolsillos de este hombre. Y de ribetes oscuros para la decencia democrática.

La difusión del probable enriquecimiento ilícito ha dejado herido de gravedad a uno de los personajes más mentados del Conurbano, quien inició su carrera política durante el gobierno de Carlos Menem (gracias a los oficios de su primer suegro, Hugo Toledo, un incondicional del presidente riojano). Luego creció bajo el ala de Eduardo Duhalde, y terminó encontrando su etapa más "productiva" en las administraciones de Néstor y Crtistina Kirchner.

Su caso, a diferencia de otros similares, ha tenido el plus de que su ex mujer, Jésica Cirio, es quizás más famosa que él, por lo que el estallido del escándalo del yate "Bandido" no está únicamente en la sección Política de todos los medios, sino en cuanto programa de actualidad o de chimentos haya en la tele, en la radio y en las aguas -no siempre potables- de las redes sociales.

Alas quemadas

La conexión central de los negocios en apariencia non sanctos -hoy bajo lupa- pasa por los vínculos de Insaurralde con el negocio del juego en territorio bonaerense, un universo de bingos, casinos y apuestas, en el que pareció moverse como pez en el agua. Ese es un ámbito en el que también aparecen dirigentes vinculados con la oposición.

También se han conocido una serie de apellidos puestos por Insaurralde en áreas claves de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, que hablan de una posible colonización para cuidar negocios e impedir investigaciones.

¿Puede aducir Jésica Cirio -como ha hecho- que no conocía los negocios de su marido siendo que, por ejemplo, varios de los programas especiales que hacía en la tele contaban siempre con el auspicio de firmas vinculadas al juego?

El ascenso, la fulguración y la caída de Martín Insaurralde lo muestra como un nuevo Ícaro, aquel personaje de la mitología griega que, por ambición desmedida de acercarse al sol, terminó quemándose las alas y cayendo al vacío.

