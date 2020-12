Arrancó el año electoral

El año pasado fuimos convocados a elecciones primarias desvirtuadas. No eran comicios para elegir la lista de candidatos de los partidos o coaliciones que quedarían en carrera para competir en las generales. En esa oportunidad no hubo un solo espacio que ofreciera más de una lista a la ciudadanía, y por lo tanto las PASO no tuvieron otro sentido que anticipar la inevitable derrota de Mauricio Macri.