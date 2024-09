A Mendoza no le faltaban razones en aquellos días de cuarentena XL

La reciente admisión del ex ministro de Economía Martín Guzmán respecto de que el presidente Alberto Fernández se aferró a la peste y no la quería soltar porque eso le daba crédito político, ha vuelto a ratificar que a Mendoza no le faltaban razones cuando el Gobierno de la Provincia advertía a ese mandatario sobre el error de insistir con la "cuarentena eterna" que afectaba no sólo la economía y el empleo sino la vida social, en particular la educación.