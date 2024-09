Veto al aumento a jubilados: Cobos aseguró que la mayoría de la UCR ratificará la nueva fórmula

Embed

"Si hay alguno que ha cambiado de posición nos enteraremos el mismo miércoles", advirtió, pero insistió con su postura: "igualmente trataremos de conseguir las firmas necesarias".

Cabe recordar que cuando el proyecto de movilidad jubilatoria se discutió en la Cámara de Diputados, los tres representantes de Mendoza, Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri votaron avalando la nueva fórmula para calcular los aumentos a jubilados.

Ahora habrá que ver si los mismo diputados ratifican aquel voto como adelantó Cobos.

Jubilados se manifestaron en Mendoza en contra del veto

Los jubilados y pensionados de Mendoza volvieron a marchar este miércoles en la plaza San Martín, como lo vienen haciendo desde principios de año, cada vez con más participantes. Esta vez la mayor parte de los reclamos se centró en protestar contra el veto de Javier Milei al aumento que aprobó el Congreso.

Con la convocatoria de esta semana, ya son 30 las movilizaciones de los adultos mayores mendocinos, algunos agrupados en organizaciones específicas y otros de manera independiente.

Jubilados y pensionados sienten que son los más perjudicados por el ajuste dispuesto por el gobierno nacional y es por eso que cada miércoles marchan en todo el país. En Mendoza se reúnen en la plaza San Martín, sitio emblemático de lucha, que hasta hace poco convocó a las Madres de Plaza de Mayo de nuestra provincia.

Julio Cobos reclamó para que se mantenga la obra pública

Ante la exposición del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados, Julio Cobos le marcó al funcionario de Milei la necesidad de sostener la obra pública como motor del desarrollo del país.

"Recientemente en un almuerzo de la fundación Mediterránea, el ministro estrella del gobierno que es Sturzenegger, dijo que la obra pública no vuelve más. Por eso yo les dije si hay algún problema de corrupción, denúncienlo y aporten pruebas, pero la obra pública tiene que seguir porque hace al desarrollo económico, necesitamos vivienda y el déficit estructural es muy grande", marcó Cobos en 7D.

Y amplió: "Afortunadamente las expresiones de Sturzenegger no fueron convalidadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que estaban recuperando el ritmo de la obra pública. Yo vengo insistiendo en que no se puede trabajar en el desorden, la Nación no puede hacer cuneta y banquina, tiene que transferir esos fondos y hacer obras que una el país.

Para Cobos una de las falencias de la gestión de Milei es que "no le interesa la política de vivienda"

"Se acuerdan del ministro de obras de Rodolfo Suarez, Mario Isgro, asumió como subsecretario de Hábitat, que estaba vinculado al tema de vivienda y estuvo 4 o 5 meses en el cargo. Es que a este Gobierno no le interesa el tema de vivienda y esta circunscripto a los créditos hipotecarios, pero ya sabemos lo que pasó con los créditos UVA. El ministro habló de la cantidad de solicitudes, pero de la realidad a la concreción de los créditos otorgados es ínfimo comparado con lo que se lanzó en la gestión de Macri, que se preanunciaba una inflación del 10%".

De hecho recordó que el Senado tiene en tratamiento un principio de solución para los que tienen créditos hipotecarios con el sistema UVA y eso aún no se trata. "El tema de vivienda va a incrementar el déficit estructural que tiene si no hay una política de vivienda en serio en el que el Estado tiene que intervenir", cerró.