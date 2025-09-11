Inicio Banco Nación
Nuevo Plazo Fijo: cuánto paga el Banco Nación por $3.500.000 a 30 días

El Banco Nación confirmó la nueva tasa de interés para el plazo fijo a 30 días. Cuánto se puede ganar con $3.500.000

Daniel Calivares
Daniel Calivares
El Banco Nación cambió el plazo fijo y confirmó la nueva tasa de interés para depósitos a 30 días o a más tiempo.

La novedad del Banco Nación sobre el plazo fijo y la tasa de interés se da a días de las elecciones en las que triunfó el peronismo en Buenos Aires, lo que provocó varios replanteos en el gobierno de Javier Milei y debates sobre la política económica.

Más allá de la tasa de interés actual, no se descarta que el Banco Nación y otras entidades cambien la tasa de interés del plazo fijo, para quitar pesos de la calle y así evitar la presión en el valor del dólar.

La nueva tasa de interés del Banco Nación

Después de haber tocado un piso del 28% de tasa de interés, el Banco Central, a través de las entidades bancarias, impuso una política de aumento de tasas. De esa manera, se aspiraban los pesos que había en la calle y se los introducía en el circuito económico. Al mismo tiempo, se le quitaba presión al dólar.

Esta política se notó aún más luego de que el dólar llegara a $1.390 para después bajar a $1.315, aunque esta semana llegó a un récord de $1.450, lo que obligó a tomar medidas para bajarlo. Este jueves se ubicaba en $1.435.

En ese sentido, el Banco Nación fue una de las entidades que decidió subir la tasa de interés del plazo fijo y en el caso de los depósitos a 30 días, la llevó a un 47% anual, convirtiéndose en una de las más altas del mercado.

Estas son las tasas de interés de plazo fijo que ofrece el Banco Nación, según la cantidad de días:

  • Plazo fijo a 30 días: 47%
  • Plazo fijo a 60 días: 46%
  • Plazo fijo a 90 días: 46%
  • Plazo fijo a 120 días: 46%
  • Plazo fijo a 180 días: 46%
  • Plazo fijo a 365 días: 46%
Plazo fijo: cuánto ganó con $3.500.000 en 30 días

En el caso de que una persona quiera realizar un plazo fijo de $3.500.000 y elija hacerlo a 30 días, entonces va a contar con una tasa de interés anual del 47%. Esto significa que pasado ese lapso de tiempo, habrá sumado a lo depositado, una suma de $135.205,48.

