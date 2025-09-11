Nuevo Plazo Fijo: cuánto paga el Banco Nación por $3.500.000 a 30 días

banco nacion plazo fijo El plazo fijo tiene nueva tasa de interés en el Banco Nación

La nueva tasa de interés del Banco Nación

Después de haber tocado un piso del 28% de tasa de interés, el Banco Central, a través de las entidades bancarias, impuso una política de aumento de tasas. De esa manera, se aspiraban los pesos que había en la calle y se los introducía en el circuito económico. Al mismo tiempo, se le quitaba presión al dólar.

Esta política se notó aún más luego de que el dólar llegara a $1.390 para después bajar a $1.315, aunque esta semana llegó a un récord de $1.450, lo que obligó a tomar medidas para bajarlo. Este jueves se ubicaba en $1.435.

En ese sentido, el Banco Nación fue una de las entidades que decidió subir la tasa de interés del plazo fijo y en el caso de los depósitos a 30 días, la llevó a un 47% anual, convirtiéndose en una de las más altas del mercado.

Estas son las tasas de interés de plazo fijo que ofrece el Banco Nación, según la cantidad de días:

Plazo fijo a 30 días: 47%

Plazo fijo a 60 días: 46%

Plazo fijo a 90 días: 46%

Plazo fijo a 120 días: 46%

Plazo fijo a 180 días: 46%

Plazo fijo a 365 días: 46%

Plazo fijo: cuánto ganó con $3.500.000 en 30 días

En el caso de que una persona quiera realizar un plazo fijo de $3.500.000 y elija hacerlo a 30 días, entonces va a contar con una tasa de interés anual del 47%. Esto significa que pasado ese lapso de tiempo, habrá sumado a lo depositado, una suma de $135.205,48.