Valentina Greggio volvió a empujar los límites del esquí de velocidad

En el esquí de velocidad —el deporte no motorizado más rápido del mundo— las diferencias son mínimas, por eso, mejorar un récord propio después de tanto tiempo tiene un valor enorme. Además, su marca la deja cada vez más cerca del registro absoluto, que sigue en manos del francés Simon Billy con 255,50 km/h.

Embed - SCI, RECORD DEL MONDO DI VELOCITÀ PER VALENTINA GREGGIO. L'AZZURRA RAGGIUNGE I 248 KM/H

Lo de Greggio no sorprende, su trayectoria es impresionante: acumula 55 victorias en Copa del Mundo, múltiples títulos y una constancia que la convirtió en la gran referencia del esquí de velocidad femenino. Este nuevo logro, además, llega en un contexto ideal: viene de ser campeona del mundo —su séptimo título— y de sumar otra Copa del Mundo a su vitrina, cerrando la temporada con un triplete que habla de su vigencia.

El esquí de velocidad es una disciplina extrema, donde el margen de error es prácticamente nulo. Trajes aerodinámicos, cascos especiales y pistas diseñadas para ir al máximo sin girar: todo está pensado para alcanzar velocidades que impresionan.

Mientras tanto, Greggio sigue haciendo historia. Porque no solo se trata de ser la más rápida, sino de sostenerlo en el tiempo y, cuando aparece la oportunidad, ir un poco más allá.