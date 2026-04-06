Mikaela Shiffrin tocó la campana en Wall Street y habló de lo que viene

También habló de su medalla olímpica en Cortina, conseguida en febrero, que de alguna manera cerró un círculo 12 años después de su primer oro en Sochi. Reconoció que en ese momento no podía imaginar todo lo que iba a pasar en su carrera ni la dimensión que tienen los Juegos Olímpicos en la vida de un atleta. Con múltiples medallas olímpicas y el récord histórico de victorias en la Copa del Mundo, definió su carrera como “un viaje muy especial”, pero dejó en claro que todavía no piensa retirarse.

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Si bien el esquí sigue siendo su prioridad absoluta, Shiffrin contó que también está empezando a desarrollar otros proyectos. Lanzó recientemente un podcast llamado What’s the Point junto a su sponsor Stifel y continúa muy involucrada en proyectos solidarios, especialmente con la Share Winter Foundation, que busca que más chicos puedan acceder al esquí y al snowboard.

Además, se mostró muy optimista sobre el futuro del equipo femenino de Estados Unidos. Destacó la profundidad que tiene hoy el equipo, la victoria en la Nations Cup y los buenos resultados en slalom gigante como señales de que hay una nueva generación muy fuerte.

La imagen de Shiffrin en Wall Street es simbólica: una atleta que ya trascendió su deporte y que hoy tiene presencia e influencia mucho más allá de la nieve.