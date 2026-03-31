De Netflix a la nieve: Reed Hastings y su apuesta por Powder Mountain

Desde que Hastings tomó el control, Powder Mountain empezó a cambiar su modelo de negocio. El proyecto más importante es el desarrollo de Powder Haven, una comunidad inmobiliaria dentro del centro de esquí donde los propietarios tienen acceso a sectores privados de la montaña y medios de elevación exclusivos. Esta idea generó bastante polémica en la comunidad de esquiadores, porque muchos no están de acuerdo con el concepto de esquí privado y con que haya sectores de la montaña reservados.

BeFunky-collage (46)

Sin embargo, Hastings explicó que este modelo es clave para el futuro económico del resort. Cuando compró Powder Mountain, el centro tenía problemas financieros y no estaba siendo rentable. Parte del plan entonces fue vender terrenos y desarrollar real estate para financiar nuevas inversiones, medios de elevación e infraestructura, manteniendo al mismo tiempo el esquí público.

La lógica, según él, es similar a la del golf: existen clubes privados, pero la mayoría de las canchas siguen siendo públicas. Él cree que en el esquí puede pasar algo parecido, con un pequeño sector premium que ayude a financiar la infraestructura que después también beneficia al público general.

Más allá de la polémica, lo cierto es que desde su llegada hubo varias mejoras en la montaña: nuevos medios de elevación, mejoras en lifts públicos, expansión de terreno esquiable, nuevas zonas de esquí, la vuelta de los terrain parks y opciones de esquí nocturno más accesibles. También se está construyendo un clubhouse privado que va a incluir spa, pileta climatizada, lockers, espacios sociales y distintos servicios para los propietarios.

Embed - Netflix founder on Netflix, Powder Mountain, Anthropic's AI warning | Full interview

El caso Powder Mountain es interesante porque muestra uno de los posibles caminos de la industria del esquí. Muchos centros tienen problemas financieros por los costos de mantenimiento, la inversión en medios de elevación y la infraestructura. El modelo de combinar desarrollo inmobiliario, sectores privados y esquí público aparece como una alternativa para sostener económicamente las montañas en el largo plazo.

No es un modelo que le guste a todo el mundo y seguramente seguirá generando debate, pero Powder Mountain hoy se convirtió en uno de los centros de esquí más observados de Estados Unidos. Y todo empezó con un empresario de tecnología que, después de pasar media vida en Silicon Valley, decidió que su próximo proyecto iba a estar en la montaña, buscando nieve fresca y tratando de reinventar la forma en que funciona un centro de esquí.