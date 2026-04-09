El Ikon Pass sigue ampliando su mapa y suma dos nuevas incorporaciones de cara a la temporada 2026/27. Por un lado, SilverStar Mountain Resort de Canadá pasa a ser socio pleno, mientras que Giants Ridge de Estados Unidos se integra como bonus mountain. Dos movimientos distintos, pero que refuerzan una misma idea: seguir creciendo en variedad de destinos.
Ikon Pass se sigue expandiendo y suma dos pases en Estados Unidos y Canadá
El pase de Ikon Pass incorpora un nuevo socio pleno en Canadá, SilverStar Mountain Resort, y una montaña bonus en Estados Unidos, Giants Ridge, reforzando su oferta de cara a la temporada 2026/27
En el caso de SilverStar, el cambio es importante. Después de haber tenido un rol limitado en la temporada anterior, ahora quienes tengan el pase completo van a contar con 7 días de acceso sin restricciones, mientras que el Base Pass ofrecerá 5 días con algunos blackouts.
Ubicado en British Columbia, el centro combina escala y calidad: 133 pistas, 1.335 hectáreas esquiables y un promedio anual de nieve que ronda los 700 cm. A eso se suma un diferencial cada vez más valorado: menor masividad en pista y una experiencia más relajada. Su village al pie de pista, con opciones ski-in/ski-out, lo posiciona además como un destino ideal para viajes largos. Y en verano, suma otro atractivo fuerte al reconvertirse en un destacado bike park de downhill.
La incorporación también refuerza la presencia de Ikon en Canadá, donde ya cuenta con centros reconocidos como Revelstoke Mountain Resort, SkiBig3 y Sun Peaks Resort, consolidando una red cada vez más sólida en la región.
Por otro lado, Giants Ridge aparece como un bonus estratégico. Ubicado en Minnesota, se incorpora con dos días de acceso. Con 35 pistas, varios medios de elevación y una buena red de esquí nórdico, aporta volumen a la oferta del Midwest estadounidense, una zona donde Ikon viene expandiéndose en los últimos años.
Con estas incorporaciones, Ikon continúa con su estrategia de expansión global, combinando grandes destinos internacionales con centros más accesibles. Para el esquiador, el resultado es claro: más alternativas, más días en la nieve y mayor flexibilidad a la hora de planificar un viaje. El pase completo para la temporada 2026/27 arranca en 1.349 dólares, con precios promocionales disponibles hasta mediados de abril. En un escenario cada vez más competitivo, Ikon vuelve a mover fichas y reafirma su lugar entre los grandes jugadores del invierno.