Ikon Pass se sigue expandiendo y suma dos pases en Estados Unidos y Canadá

La incorporación también refuerza la presencia de Ikon en Canadá, donde ya cuenta con centros reconocidos como Revelstoke Mountain Resort, SkiBig3 y Sun Peaks Resort, consolidando una red cada vez más sólida en la región.

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Por otro lado, Giants Ridge aparece como un bonus estratégico. Ubicado en Minnesota, se incorpora con dos días de acceso. Con 35 pistas, varios medios de elevación y una buena red de esquí nórdico, aporta volumen a la oferta del Midwest estadounidense, una zona donde Ikon viene expandiéndose en los últimos años.

Con estas incorporaciones, Ikon continúa con su estrategia de expansión global, combinando grandes destinos internacionales con centros más accesibles. Para el esquiador, el resultado es claro: más alternativas, más días en la nieve y mayor flexibilidad a la hora de planificar un viaje. El pase completo para la temporada 2026/27 arranca en 1.349 dólares, con precios promocionales disponibles hasta mediados de abril. En un escenario cada vez más competitivo, Ikon vuelve a mover fichas y reafirma su lugar entre los grandes jugadores del invierno.