Tateyama, la calle de Japón que es furor y la nieve alcanza los 20 metros

Este corredor forma parte de la ruta alpina Tateyama Kurobe y se ganó fama internacional gracias a su entorno y a la magnitud de las nevadas. Cada invierno, la acumulación de nieve es tan grande que obliga a realizar un trabajo minucioso para poder reabrir la calle, que durante meses queda totalmente cubierta.

El clima en Japón es muy variado y, en esta zona de alta montaña, puede ser especialmente complicado. Por ese motivo, la ruta solo está habilitada durante una parte del año. Según la información oficial, en 2026 estará abierta del 15 de abril al 30 de noviembre, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar.