Corea del Norte desafía militarmente a Japón con pruebas de misiles hipersónico

Paralelamente, tanto Japón como Corea del Sur detectaron el lanzamiento de misiles balísticos, que recorrieron entre 900 y 950 kilómetros antes de caer en aguas internacionales del mar de Japón. Las autoridades japonesas resaltaron que estas pruebas violan las normas internacionales y representan una amenaza directa a la paz regional, aunque, en esta ocasión, los proyectiles no entraron en la zona económica exclusiva de Japón.

Misiles Corea del Norte (1)

La respuesta de Japón a Corea del Norte

La respuesta de Tokio no se ha hecho esperar. El ministro de Defensa japonés ha condenado enérgicamente estos lanzamientos, subrayando que los programas de misiles de Pyongyang no solo desafían las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que también obligan a Japón a reforzar su propia vigilancia y cooperación con aliados como Estados Unidos y Corea del Sur para garantizar su seguridad.

Además del aspecto técnico de los misiles probados, los hipersónicos representan una tecnología más difícil de interceptar, lo que preocupa a los gobiernos de la región es la intencionalidad política detrás de estos ensayos. Corea del Norte parece utilizar las pruebas de armamento como una herramienta de presión y visibilidad estratégica, enviando un mensaje de fuerza que complica cualquier esfuerzo diplomático de desescalada.