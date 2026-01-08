En los albores de 2026, la península coreana y la región del este de Asia vuelven a estar bajo la lupa. Corea del Norte realizó varias pruebas de misiles, incluidos lanzamientos de misiles hipersónicos y balísticos, que han tensado aún más sus ya delicadas relaciones con Japón y otros países vecinos.
Corea del Norte desafía militarmente a Japón con pruebas de misiles hipersónico
Cada lanzamiento de Corea del Norte se traduce en debates sobre defensa, negociaciones multilaterales y la necesidad de mecanismos de diálogo
Estos hechos no solo desafían las resoluciones internacionales que prohíben este tipo de ensayos de Corea del Norte, sino que también reavivan antiguos temores sobre la estabilidad en una zona donde cada prueba armamentística puede tener repercusiones diplomáticas y militares profundas.
Durante un fin de semana reciente, el régimen de Kim Jong Un, supervisó personalmente lo que describió como pruebas de misiles hipersónicos, los cuales, según Pyongyang, alcanzaron objetivos alrededor de 1.000 kilómetros sobre el mar de Japón. El propio líder de Corea del Norte calificó estos ensayos como un avance tecnológico esencial para reforzar la disuasión y la defensa nacional, justificándolos en el contexto de una “crisis geopolítica” que, según su narrativa oficial, requeriría capacidades más fuertes frente a amenazas externas.
Paralelamente, tanto Japón como Corea del Sur detectaron el lanzamiento de misiles balísticos, que recorrieron entre 900 y 950 kilómetros antes de caer en aguas internacionales del mar de Japón. Las autoridades japonesas resaltaron que estas pruebas violan las normas internacionales y representan una amenaza directa a la paz regional, aunque, en esta ocasión, los proyectiles no entraron en la zona económica exclusiva de Japón.
La respuesta de Japón a Corea del Norte
La respuesta de Tokio no se ha hecho esperar. El ministro de Defensa japonés ha condenado enérgicamente estos lanzamientos, subrayando que los programas de misiles de Pyongyang no solo desafían las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que también obligan a Japón a reforzar su propia vigilancia y cooperación con aliados como Estados Unidos y Corea del Sur para garantizar su seguridad.
Además del aspecto técnico de los misiles probados, los hipersónicos representan una tecnología más difícil de interceptar, lo que preocupa a los gobiernos de la región es la intencionalidad política detrás de estos ensayos. Corea del Norte parece utilizar las pruebas de armamento como una herramienta de presión y visibilidad estratégica, enviando un mensaje de fuerza que complica cualquier esfuerzo diplomático de desescalada.