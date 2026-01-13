Esquí: Odermatt hace historia en Adelboden

Marco Odermatt sigue expandiendo su legado en una de las pistas más emblemáticas del esquí alpino. El suizo ganó este sábado el Slalom Gigante de Adelboden y se convirtió en el primer esquiador de la historia en imponerse cinco veces consecutivas en esta prueba de la Copa del Mundo, en una pista que él mismo considera especial.
El corredor de Stöckli llegaba a la carrera igualado con Ingemar Stenmark como los únicos capaces de ganar cuatro veces seguidas en esta pendiente. Con una primera manga agresiva, marcó diferencias desde el arranque en una pista complicada, con nieve dura y condiciones que fueron empeorando con el paso de las horas.
La segunda manga no dio tregua. Varios protagonistas quedaron fuera por la falta de agarre, entre ellos dos rivales directos de Odermatt en la lucha por el título de Gigante: Marco Schwarz y Stefan Brennsteiner. El abandono de este último le permitió además al suizo recuperar el liderazgo de la especialidad.
Odermatt largó último, con todo el peso de la presión y el empuje del público local, y volvió a mostrar por qué es uno de los esquiadores más completos del circuito. Con mayor confianza en el esquí exterior, logró mantenerse sólido hasta el final y cruzó la meta con un tiempo de 2:31.23, superando por 0.49 segundos a Lucas Pinheiro Braathen. El francés Leo Anguenot fue tercero, a 0.68, y consiguió su segundo podio en Copa del Mundo.
Además del quinto triunfo consecutivo, Odermatt alcanzó a Stenmark como los únicos atletas con cinco victorias en Gigante en Adelboden, y se colocó junto a Michael von Grünigen en el tercer puesto del ranking histórico de podios en esta disciplina, con 46.