Esquí: Odermatt hace historia en Adelboden

El corredor de Stöckli llegaba a la carrera igualado con Ingemar Stenmark como los únicos capaces de ganar cuatro veces seguidas en esta pendiente. Con una primera manga agresiva, marcó diferencias desde el arranque en una pista complicada, con nieve dura y condiciones que fueron empeorando con el paso de las horas.

BeFunky-collage (21)

La segunda manga no dio tregua. Varios protagonistas quedaron fuera por la falta de agarre, entre ellos dos rivales directos de Odermatt en la lucha por el título de Gigante: Marco Schwarz y Stefan Brennsteiner. El abandono de este último le permitió además al suizo recuperar el liderazgo de la especialidad.