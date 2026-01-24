Suiza: Odermatt hace historia y llega a su cuarto triunfo en Lauberhorn

Con este triunfo, Odermatt superó a su compatriota Beat Feuz y a la leyenda austríaca Franz Klammer, y se quedó en soledad como el máximo ganador del descenso de Wengen.

BeFunky-collage (49)

A sus espaldas, la pelea fue cerrada. Durante buena parte de la competencia parecía que Franjo von Allmen iba a completar otro gran día para el equipo suizo, pero con el número 28 apareció Giovanni Franzoni para cambiar los planes. El italiano, que venía de ganar el Super G el viernes, volvió a destacarse y se subió al podio, terminando a solo 0,11 segundos de Kriechmayr. Von Allmen terminó cuarto y Alexis Monney fue quinto, mientras que el experimentado Dominik Paris cerró sexto, a pocas semanas de correr los Juegos Olímpicos en Bormio, pista en la que suma siete victorias en Copa del Mundo.

Las fuertes ráfagas obligaron a recortar casi un minuto el tiempo habitual del descenso, con largada desde el Hundschopf. Muchos anticipaban una carrera muy ajustada. Y lo fue, salvo para Odermatt.

BeFunky-collage (48)

Entre el segundo y el sexto puesto hubo apenas 0,17 segundos de diferencia. Odermatt, en cambio, sacó casi ocho décimas. “Hoy, desde la primera puerta, estaba listo para empujar, cada giro fue genial. Gané largando desde arriba, gané desde la largada del Super G y ahora gané desde acá, así que creo que Wengen me queda bien desde donde sea que larguemos”, dijo el suizo.

Y agregó: “Mi primera carrera acá fue el Super G, hace cuatro años, y pude ganarlo directamente. Desde entonces tuve recuerdos increíbles. Cada año fue un gran momento y ese punto alto continúa”.

BeFunky-collage (47)

Y los números lo respaldan: en siete descensos de Copa del Mundo disputados en Wengen, Odermatt suma cuatro victorias, dos segundos puestos y un cuarto lugar, además de un triunfo y un tercer puesto en Super G.

Con Kitzbühel en el horizonte y los Juegos Olímpicos cada vez más cerca, el invierno europeo sigue sumando capítulos memorables. Y en Wengen, una vez más, Marco Odermatt fue el protagonista absoluto.