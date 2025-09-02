Neuquén: se realizó la 38° edición del Tetratlón de Chapelco

El trazado combinó ascensos y descensos, mountain bike por los senderos del Parque Nacional Lanín y comunidades mapuches, más la desafiante etapa de kayak en el lago Lácar, donde el viento puelche complicó el rendimiento. El cierre, en pleno centro de San Martín de los Andes, contó con un gran marco de público que ovacionó a los atletas.

BeFunky-collage (8)

En la definición masculina, Facundo Romera y Maximiliano Morales protagonizaron un duelo apasionante. Romera se quedó con la victoria en 4h 06m 29s, logrando su tercer triunfo consecutivo y llevándose la Copa Challenger “José Vaccarezza”. Morales, subcampeón con 4h 13m 17s, se coronó también en la categoría Master A. El podio lo completó Santiago González, de Villa La Angostura, con 4h 20m 21s, manteniendo a su localidad entre los mejores de la Patagonia.