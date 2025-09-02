Inicio Nieve Neuquén
Neuquén: se realizó la 38° edición del Tetratlón de Chapelco

El Tetratlón de Chapelco desafió a los atletas con barro, viento y un recorrido modificado en Neuquén, donde se consagraron Facundo Romera y Yanina Ferroni

Tetratlón en Neuquén.

La 38° edición del Tetratlón de Chapelco, en Neuquén, tuvo lugar el sábado con un detalle que sorprendió a propios y extraños: no había nieve. Por primera vez en su historia, la tradicional prueba de montaña tuvo que reemplazar el esquí por un exigente circuito de running.

El trazado combinó ascensos y descensos, mountain bike por los senderos del Parque Nacional Lanín y comunidades mapuches, más la desafiante etapa de kayak en el lago Lácar, donde el viento puelche complicó el rendimiento. El cierre, en pleno centro de San Martín de los Andes, contó con un gran marco de público que ovacionó a los atletas.

BeFunky-collage (8)

En la definición masculina, Facundo Romera y Maximiliano Morales protagonizaron un duelo apasionante. Romera se quedó con la victoria en 4h 06m 29s, logrando su tercer triunfo consecutivo y llevándose la Copa Challenger “José Vaccarezza”. Morales, subcampeón con 4h 13m 17s, se coronó también en la categoría Master A. El podio lo completó Santiago González, de Villa La Angostura, con 4h 20m 21s, manteniendo a su localidad entre los mejores de la Patagonia.

Entre las damas, la roquense Yanina Ferroni volvió a consagrarse con un tiempo de 5h 24m 45s. La siguió María Romina Moreno, de San Rafael, quien por primera vez alcanzó el podio con 5h 48m 21s, y cerró Antonia Guereña Araiz, de Esquel, con 5h 58m 35s.

BeFunky-collage (9)

A pesar del barro y de la ausencia de nieve, los atletas mostraron resistencia y espíritu aventurero. Esta edición del Tetratlón de Chapelco quedará en la memoria no solo por sus protagonistas, sino por la capacidad de adaptación ante condiciones inéditas.

Una vez más, la Patagonia confirmó que no hay desafío que detenga a quienes aman la montaña y el deporte extremo.

