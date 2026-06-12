Neuquén: Invierno 2026 con récords en esquí y promociones

Los pases diarios costarán $60.000 en temporada alta y $50.000 en temporada baja, mientras que los residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala podrán acceder a tarifas promocionales. Además, continuarán las opciones especiales para alquiler de equipos y clases de esquí para principiantes y grupos familiares.

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Caviahue y eventos destacados

Más al norte, Caviahue Ski Resort tiene previsto comenzar la temporada el 27 de junio con descuentos en pases, promociones por compra anticipada y beneficios en alojamiento y servicios turísticos. Como cada invierno, el centro de esquí emplazado sobre las laderas del volcán Copahue combinará deporte, nieve y gastronomía en uno de los escenarios más atractivos de la Patagonia.

Entre los eventos destacados aparecen el Rugby Extreme, programado para el 4 y 5 de julio, y el tradicional Snow Polo, que se realizará el 15 y 16 de agosto y volverá a reunir deporte, turismo y actividades sociales en plena cordillera.

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Chapelco se prepara para una temporada récord

En San Martín de los Andes, Cerro Chapelco encara la temporada 2026 con una de las obras más importantes de los últimos años. Se trata de una nueva telecabina que triplicará la capacidad de transporte hacia la montaña y permitirá reducir los tiempos de espera en los sectores de mayor circulación.

La incorporación del nuevo medio de elevación se suma a los trabajos de acondicionamiento de pistas y mejoras operativas que el centro viene realizando de cara a una nueva temporada invernal.

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Novedades en Cerro Bayo y Lago Hermoso

Por su parte, Cerro Bayo, en Villa La Angostura, también llega con novedades. El centro de esquí boutique de la Patagonia anunció nuevas inversiones destinadas a modernizar infraestructura y optimizar servicios para los visitantes.

Los pases diarios para adultos tendrán valores que irán desde los $111.400 en temporada baja hasta los $136.500 en temporada alta. Para menores, los precios oscilarán entre los $87.100 y $106.800. Además, continuarán las opciones de medio día, pases peatón y productos flexibles para varios días de uso.

Otra de las alternativas que sigue creciendo en la región es Lago Hermoso Ski Resort. Ubicado dentro del Parque Nacional Lanín, el centro abrirá a mediados de junio con una propuesta especialmente orientada a familias y principiantes. Para esta temporada, los pases diarios fueron fijados en $89.000 para mayores y $74.000 para menores.

Neuquén cuenta actualmente con la mayor superficie esquiable de la Argentina. En total, reúne 2.510 hectáreas destinadas a la práctica de deportes de nieve, 99 pistas de distintos niveles de dificultad, 45 medios de elevación y una capacidad de remonte superior a los 31.000 esquiadores por hora.

Mucho más que esquí

La propuesta invernal neuquina no termina en las pistas. Los cuatro parques nacionales de la provincia ofrecen experiencias únicas para quienes buscan disfrutar de la Patagonia desde otro lugar.

El Parque Nacional Lanín combina bosques milenarios, lagos y montañas con actividades como caminatas con raquetas, senderismo y observación de fauna. El Parque Nacional Los Arrayanes, en Villa La Angostura, ofrece durante el invierno postales únicas con su famoso bosque cubierto de nieve.

Por su parte, el Parque Nacional Nahuel Huapi invita a recorrer senderos, realizar excursiones lacustres y descubrir paisajes nevados en Villa La Angostura y Villa Traful. Más hacia el centro de la provincia, el Parque Nacional Laguna Blanca propone una experiencia diferente, donde la estepa patagónica y el avistaje de aves se convierten en los grandes protagonistas.

Con inversiones, nuevas propuestas y una oferta cada vez más amplia, Neuquén vuelve a posicionarse como uno de los destinos clave para disfrutar de la nieve durante el invierno 2026. Una temporada que, una vez más, tendrá a la cordillera neuquina como uno de los escenarios más atractivos del país.