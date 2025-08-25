Inicio Nieve Las Leñas
Las Leñas hace historia: primera competencia 4 estrellas Freeride en Argentina

El centro de esquí mendocino Las Leñas recibirá atletas de más de 16 nacionalidades en una cita histórica: una semana a puro freeride rumbo al circuito mundial.

Freeride en Las Leñas.

Del 23 al 30 de agosto, Las Leñas se prepara para un hecho histórico: por primera vez se realizará en nuestro país una competencia internacional de Freeride oficial categoría 4 estrellas, la máxima establecida por la IFSA (International Freeskiers and Snowboarders Association).

Será en el marco de la Las Leñas Freeride Week, donde los mejores riders del mundo en esquí y snowboard desafiarán el mítico Cerro Martín, con un desnivel de 300 metros que pondrá a prueba su técnica en descensos fuera de pista, saltos, trucos y líneas elegidas sobre la mejor nieve de los Andes.

El evento tendrá cobertura exclusiva de PX Sports, con relatos y comentarios especializados para una experiencia inmersiva pensada para los fanáticos de la nieve y la velocidad.

Entre los representantes locales se destacan Agostina Vietti, de San Martín de los Andes, la primera mujer argentina y sudamericana en clasificar al Freeride World Tour 2026; y Dante Ginaca, de Villa La Angostura, que estuvo a un paso de lograrlo al quedar entre los tres mejores clasificados del mundo.

Ambos, junto a Tomás Castelli, participarán en el primer Freeride World Championship que se disputará en Andorra en febrero de 2026. También estarán presentes otros argentinos con chances de clasificar a los Challengers: Tadeo Leslie (San Martín de los Andes), Ignacio Bertona y Matías Ayala (Mendoza), Abril Bertzky y Manuela Roncallo (Bariloche) e Iván Barth (Buenos Aires).

Dos nombres internacionales que prometen dar espectáculo en la Cara Martín son los españoles Abel Moga y Adriá Millan, referentes del freeride mundial.

La agenda no se limita al plato fuerte de la 4 estrella. En los días previos, entre el 24 y el 26 de agosto, se realizarán competencias 2 estrellas para categoría adulto y 3 estrellas junior, la más alta de Sudamérica. La falta de nieve en otros centros del país obligó a postergar varias fechas del calendario, por lo que Las Leñas será el escenario más importante del freeride argentino este invierno.

El evento es organizado por Freeride Argentina, fundada por Ignacio Bertona y Gonzalo Lopatín, con la misión de desarrollar y profesionalizar el freeride competitivo en el país, además de formar jueces, entrenadores y directores de carrera.

Sobre la llegada de la primera 4 estrellas a Las Leñas, Lopatín expresó que "este logro es el resultado de muchos años de trabajo, constancia y pasión. Lo que comenzó como un sueño en 2013 hoy ya superó cualquier expectativa. Tener una competencia 4 estrellas en Las Leñas, una atleta clasificada al Freeride World Tour y tres al Mundial FIS… ni en mis mejores sueños lo hubiera imaginado. Y lo mejor es que esto recién empieza. Las Leñas Freeride Week será una fiesta absoluta, una celebración del Freeride como nunca antes vivimos en Argentina".

Por su parte, Bertona destacó volvió esta competencia Las Leñas "desde aquella primera 2 en 2023, el crecimiento ha sido exponencial. Las Leñas Freeride Week es mucho más que una competencia: es una experiencia integral para atletas y público. En 2024 recibimos atletas de 16 nacionalidades distintas, y este año, con la primera 4 de Argentina, no hay dudas de que será un evento de escala internacional”.

