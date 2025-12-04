Klaus Obermeyer cumplió 106: el hombre que vio nacer la industria del esquí

Con su pierna curada, emigró a Estados Unidos con apenas unos dólares. Tras un paso breve por Nueva York, se instaló primero en Sun Valley y luego en Aspen, donde encontró el lugar que se volvería su hogar. Empezó como instructor de esquí y rápidamente se integró a la comunidad local, que en ese momento estaba dando sus primeros pasos como destino de montaña.

BeFunky-collage (8)

En el día a día, Obermeyer veía que el equipamiento no acompañaba. Faltaba abrigo, faltaba protección, faltaba tecnología. Y ahí empezó su aporte más grande: diseñar productos que resolvieran esos problemas.

A lo largo de los años desarrolló o popularizó elementos hoy básicos para cualquier esquiador como anteojos espejados, parkas de pluma más funcionales, bastones de aluminio, protector solar de altura, camperas ajustables para chicos que acompañan el crecimiento, guantes precurvados, entre otros.

Sport Obermeyer creció sin perder su objetivo: funcionalidad, durabilidad e innovación. Con los años sumaron también una mirada ambiental, incorporando materiales reciclados y colecciones fabricadas con desechos recuperados del océano.

La empresa decidió no patentar muchas de sus ideas, lo que permitió que varias mejoras se volvieran estándar en toda la industria. Desde parka acolchada hasta sistemas de ajuste infantil, hoy es difícil imaginar el esquí moderno sin estos aportes.

BeFunky-collage (9)

A pesar de la edad, Obermeyer sigue siendo parte de la rutina de la empresa y continúa practicando aikido, estirando todos los días y manteniéndose en movimiento. A los 100 empezó a nadar diariamente. Su filosofía: tratar bien a las personas y respetar la montaña. Para él, la naturaleza es un regalo y el esquí, una forma de vida que mantiene cuerpo y mente activos.