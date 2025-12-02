Esquí: Brennsteiner logró su primera victoria en la Copa del Mundo

En la segunda manga, la historia se volvió repetitiva: varios arrancaban fuertes, marcaban parciales competitivos, pero el desgaste del trazado y los desniveles los iban apagando en la parte baja. Brennsteiner, desde la silla, veía cómo uno tras otro se quedaban cortos. Y cuando le tocó defender su tiempo, respondió con la madurez de alguien que conoce cada centímetro de un Gigante: sin volverse loco, sin regalar nada, y con la cabeza fría para administrar la ventaja.

El austríaco terminó festejando un triunfo que tardó en llegar, pero que reflejó una de esas jornadas donde la montaña, el clima y el momento se alinean para darle lugar a una sorpresa.

Una copa para Brennsteiner, un tropiezo inesperado para Odermatt, y una fecha más que demuestra por qué el esquí es tan apasionante: porque incluso los gigantes —y los Gigantes— pueden cambiar de dueño en cuestión de segundos.