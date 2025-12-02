Inicio Nieve esquí
Esquí: Brennsteiner logró su primera victoria en la Copa del Mundo

El austríaco sorprendió en el Gigante de Copper Mountain con su actuación y obtuvo la primera victoria de su carrera en la Copa del Mundo de esquí

Winter News
Por Winter News
Brennsteiner triunfó en la Copa del Mundo de esquí.

En una de esas jornadas que te recuerdan por qué amamos este deporte, el austríaco Stefan Brennsteiner se llevó el Gigante de Copper Mountain casi por un segundo de diferencia y festejó, a los 34 años, la primera victoria de su carrera en la Copa del Mundo de esquí.

Y sí, parte de la sorpresiva victoria vino por algo que casi nunca ocurre: un error de Marco Odermatt, el suizo que hace rato es referencia absoluta en el GS y que rara vez deja pasar oportunidades como esta.

Brennsteiner abrió la jornada con el dorsal número 1, y tuvo una bajada muy prolija y plantado en cada cambio de ritmo. No dio la sensación de ser un gran tiempo, pero la montaña tenía otros planes: nadie pudo bajarlo en la primera manga. Incluso, la pista se cobró víctimas que parecían favoritas: 13 corredores quedaron afuera, entre ellos el propio Odermatt, el noruego Timon Haugan y su compatriota Stefan Babinsky. La nieve estaba traicionera, y cualquier desajuste mínimo significaba quedar afuera.

En la segunda manga, la historia se volvió repetitiva: varios arrancaban fuertes, marcaban parciales competitivos, pero el desgaste del trazado y los desniveles los iban apagando en la parte baja. Brennsteiner, desde la silla, veía cómo uno tras otro se quedaban cortos. Y cuando le tocó defender su tiempo, respondió con la madurez de alguien que conoce cada centímetro de un Gigante: sin volverse loco, sin regalar nada, y con la cabeza fría para administrar la ventaja.

Embed - Audi FIS Ski World Cup on Instagram: "STEFAN BRENNSTEINER!!!! What a day for the Austrian claiming his first ever World Cup victory in Copper Mountain! Henrik Kristoffersen (+0.95) Filip Zubi (+1.00) #FISAlpine #WorldCupCopperMountain"
View this post on Instagram

El austríaco terminó festejando un triunfo que tardó en llegar, pero que reflejó una de esas jornadas donde la montaña, el clima y el momento se alinean para darle lugar a una sorpresa.

Una copa para Brennsteiner, un tropiezo inesperado para Odermatt, y una fecha más que demuestra por qué el esquí es tan apasionante: porque incluso los gigantes —y los Gigantes— pueden cambiar de dueño en cuestión de segundos.

