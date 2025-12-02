Esquí: Mikaela Shiffrin sigue siendo la dueña del slalom

En Copper Mountain, además, tuvo su condimento especial de correr en su casa con el público estadounidense alentando en cada sector. “Fue súper especial”, dijo después de cruzar la meta, todavía con la adrenalina a flor de piel.

Embed - Shiffrin does not stop | FIS Alpine

Con este nivel, es muy difícil que encuentre rival de cara a los Juegos Olímpicos que se disputan en febrero. Desde la final de la Copa del Mundo en marzo pasado, Shiffrin ganó cuatro slaloms y cada vez que se para en la rampa transmite una solidez admirable. Para quienes seguimos el circuito de cerca, verla esquiar así es un recordatorio de por qué sigue siendo la gran referencia del deporte: técnica impecable, cabeza fría y una competitividad que no afloja nunca.

Mientras la temporada recién va agarrando ritmo, Shiffrin ya dejó en claro que sigue siendo la rival a vencer. Y si mantiene este nivel, el resto va a tener que encontrar alternativas rápido, porque Mikaela arranca… y no mira para atrás.