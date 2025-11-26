Esquí: Aspen Snowmass abre la temporada 2025/26 con grandes novedades

Snowmass estrenará dos nuevos medios de elevación: la renovada Elk Camp séxtuple y Cirque, que ahora funciona como T-bar. El objetivo es facilitar el acceso a la parte alta de la montaña y que los días de mayor afluencia no se generen tantas filas. Además, se hicieron mejoras en Hal’s Hollow y Funnel, mientras que Buttermilk reforzó la cobertura en el snowpark. También hubo trabajos de forestación y apertura de nuevas zonas arboladas en Hero’s, Steeplechase y Deep Temerity.

BeFunky-collage (46)

Por otro lado, la temporada trae cambios importantes en la comida de montaña. Ullrhof, uno de los lodges más importantes de Snowmass, estará cerrado hasta la próxima temporada, pero en Elk Camp Restaurant los visitantes van a poder disfrutar de un nuevo deck de 120 lugares con vistas increíbles y protegidos contra el clima. Además, se suman opciones rápidas para almuerzos, menús especiales para chicos, Happy Hour en todo el resort y renovaciones en Merry-Go-Round, High Alpine y Alpin Room. Los clásicos Cloud Nine y las cenas en Cabin snowcat vuelven, junto con un pop-up llamado The Hot Dogger, en colaboración con Hot Dog Hans.