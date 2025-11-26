Deer Valley retrasa su apertura: el calor complicó el arranque de la temporada

La montaña venía con el objetivo de arrancar antes y, además, estrenar su sistema de nieve actualizado, que —según explican— es uno de los más avanzados de la industria y duplica la capacidad de la temporada pasada. Pero ni la tecnología más moderna puede contra mínimas altas.

BeFunky-collage (45)

“Nuestras equipos trabajaron incansablemente para preparar lo que será un invierno histórico en Deer Valley”, dijo Todd Bennett, presidente y COO del resort. “Gracias a años de inversión y a una enorme cantidad de trabajo de nuestro staff, ahora tenemos uno de los sistemas de fabricación de nieve más avanzados en cualquier lugar. Este retraso está completamente impulsado por el clima. Apenas bajen las temperaturas, nuestros equipos se moverán rápida y eficientemente para abrir con la ‘Deer Valley Difference’ que nuestros huéspedes y la comunidad esperan, especialmente en una temporada tan importante como esta”.