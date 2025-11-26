Deer Valley retrasa su apertura: el calor complicó el arranque de la temporada

Deer Valley, en Utah, estaba listo para arrancar antes de lo habitual. La idea era abrir para los pases de temporada el 29 y 30 de noviembre y recibir al público general el 1 de diciembre. Pero el clima jugó en contra: el calor sostenido de las últimas semanas en Park City impidió que las máquinas de nieve trabajaran como deberían, y el resort decidió retrasar la apertura.
La montaña venía con el objetivo de arrancar antes y, además, estrenar su sistema de nieve actualizado, que —según explican— es uno de los más avanzados de la industria y duplica la capacidad de la temporada pasada. Pero ni la tecnología más moderna puede contra mínimas altas.
“Nuestras equipos trabajaron incansablemente para preparar lo que será un invierno histórico en Deer Valley”, dijo Todd Bennett, presidente y COO del resort. “Gracias a años de inversión y a una enorme cantidad de trabajo de nuestro staff, ahora tenemos uno de los sistemas de fabricación de nieve más avanzados en cualquier lugar. Este retraso está completamente impulsado por el clima. Apenas bajen las temperaturas, nuestros equipos se moverán rápida y eficientemente para abrir con la ‘Deer Valley Difference’ que nuestros huéspedes y la comunidad esperan, especialmente en una temporada tan importante como esta”.
Por ahora, Deer Valley no pone una nueva fecha en el calendario. Prefieren esperar unos días para ver si finalmente se instala el frío. Recién ahí se anunciará el nuevo plan de apertura.
La situación no es aislada: Park City Mountain también retrasó su inicio, y Solitude, Brian Head y Alta se sumaron a la lista de centros de Utah que siguen esperando la llegada real del invierno.
De cara a lo que viene, el resort mantiene la expectativa en otro punto fuerte: la expansión East Village, que incluye siete nuevas sillas y 80 pistas. La idea es abrir ese sector durante la semana del 22 de diciembre.
Por ahora, toca esperar. Pero cuando el termómetro finalmente dé tregua, Deer Valley promete largar una temporada que, si la nieve acompaña, puede ser de las más importantes de su historia.