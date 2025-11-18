Esquí: Shiffrin llegó a las 102 victorias en la Copa del Mundo

A los 30 años, Shiffrin mostró que sigue un paso adelante del resto. Fue la más rápida en las dos mangas y terminó sacándole 1,66 segundos a la albanesa Lara Colturi, que festejó su cumpleaños número 19 desde el segundo lugar. El podio lo completó la alemana Emma Aicher, que logró su primer top 3 en slalom.

Desde la primera bajada se notó que el día venía derecho: Shiffrin hizo una manga que ella misma describió como “casi perfecta”, sacando más de un segundo de ventaja antes de volver a dominar en la segunda.