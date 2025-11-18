Esquí: Shiffrin llegó a las 102 victorias en la Copa del Mundo

Mikaela Shiffrin arrancó la temporada olímpica como si nunca se hubiera ido. En Levi, Finlandia, la atleta de Estados Unidos volvió a demostrar por qué es la mejor de la historia del esquí: ganó con una autoridad absoluta el primer slalom del 2025/26, alcanzó su victoria número 102 en la Copa del Mundo y, como marca la tradición del lugar, se llevó a casa su noveno reno.
A los 30 años, Shiffrin mostró que sigue un paso adelante del resto. Fue la más rápida en las dos mangas y terminó sacándole 1,66 segundos a la albanesa Lara Colturi, que festejó su cumpleaños número 19 desde el segundo lugar. El podio lo completó la alemana Emma Aicher, que logró su primer top 3 en slalom.
Desde la primera bajada se notó que el día venía derecho: Shiffrin hizo una manga que ella misma describió como “casi perfecta”, sacando más de un segundo de ventaja antes de volver a dominar en la segunda.
En Levi, cada ganadora del slalom se lleva un reno, y Shiffrin ya tiene a Rudolph, Sven, Mr Gru, Ingemar, Sunny, Lorax, Grogu y Rori viviendo en una granja cercana al centro de esquí. Ahora se suma un nuevo macho, todavía sin nombre. “Siempre espero conocerlos antes de decidir”, explicó entre risas. Todos sus renos conviven en la Ounaskievari Reindeer Farm, donde pasan los inviernos en los corrales y los veranos sueltos en el bosque ártico.