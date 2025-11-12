Esquí: Catedral fue elegido como mejor resort del país en los World Ski Awards

Durante el invierno 2025, Catedral mantuvo la montaña abierta por más de tres meses consecutivos, gracias al moderno sistema de fabricación de nieve que permitió sostener condiciones ideales durante toda la temporada. A eso se sumó una renovación total de la flota de pisapistas, con 15 nuevas PistenBully Polar 600, que mejoraron la seguridad y la calidad de las pistas.

La app oficial del centro, con más de 30.000 descargas, marcó otro paso hacia la digitalización de la experiencia en la montaña, ofreciendo información en tiempo real sobre pistas, clima y mapas interactivos.