Esquí: Catedral fue elegido como mejor resort del país en los World Ski Awards

Catedral Alta Patagonia fue reconocido como el mejor centro de esquí de la Argentina en los World Ski Awards 2025, los premios que celebran la excelencia en la industria del turismo de nieve. El galardón llega tras una temporada donde reafirmó su liderazgo en Bariloche, con más de 90 días de pistas abiertas, nieve técnica de última generación y un gran impulso a la economía local.
Durante el invierno 2025, Catedral mantuvo la montaña abierta por más de tres meses consecutivos, gracias al moderno sistema de fabricación de nieve que permitió sostener condiciones ideales durante toda la temporada. A eso se sumó una renovación total de la flota de pisapistas, con 15 nuevas PistenBully Polar 600, que mejoraron la seguridad y la calidad de las pistas.
La app oficial del centro, con más de 30.000 descargas, marcó otro paso hacia la digitalización de la experiencia en la montaña, ofreciendo información en tiempo real sobre pistas, clima y mapas interactivos.
Además del premio principal, los World Ski Awards también reconocieron a Charming Luxury Lodge & Private Spa, de Bariloche, y a Virgo Hotel & Spa, de Mendoza, como los mejores hoteles de nieve del país.
A nivel mundial, el resort francés Val Thorens volvió a consagrarse como el Mejor Centro de Esquí del Mundo por décima vez, seguido por Kitzbühel (Austria) y Verbier (Suiza). En Chile, el título nacional fue para Nevados de Chillán.