Esquí: todo listo para el arranque de la Copa del Mundo de Slalom

Luego del control de nieve realizado por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), el trazado de la Levi Black recibió el visto bueno y se confirmó que la pista está en condiciones para las carreras. Con temperaturas que bajaron en Laponia, los equipos de nieve trabajan a pleno para dejar la pista con la calidad que caracteriza a esta sede nórdica.
Según Petri Tuomikoski, director del Levi World Cup, “aunque las condiciones fueron difíciles, el circuito mantiene la calidad que caracteriza a Levi. Los operarios de máquinas de nieve y el personal de pista trabajan sin descanso y se cumplen los requisitos de la FIS”, afirmó.
El sistema de conservación y uso de nieve reciclada, junto con la producción más eficiente, permite que Levi mantenga su compromiso ambiental y garantice una temporada sustentable. De hecho, alrededor del 70% de la nieve utilizada este año fue almacenada del invierno pasado, una práctica que ya se volvió parte del modelo de trabajo del centro finlandés.
El fin de semana comenzará con la ceremonia de apertura y el sorteo de dorsales el viernes 14, mientras que las mujeres correrán el sábado 15 y los hombres el domingo 16, ambos con dos mangas (a las 11:00 y 14:00 hora local).
Como cada año, una de las historias a seguir será si Mikaela Shiffrin logra sumar un nuevo reno a su famosa colección.
Más allá del espectáculo deportivo, Levi se consolidó como una de las sedes más importantes del esquí alpino. Sus paisajes, la organización y enfoque sustentable la convirtieron en uno de los clásicos del calendario. Todo está listo para vivir un nuevo capítulo de la Copa del Mundo en uno de los centros más característicos del norte europeo.