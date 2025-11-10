Esquí: todo listo para el arranque de la Copa del Mundo de Slalom

BeFunky-collage (32)

El sistema de conservación y uso de nieve reciclada, junto con la producción más eficiente, permite que Levi mantenga su compromiso ambiental y garantice una temporada sustentable. De hecho, alrededor del 70% de la nieve utilizada este año fue almacenada del invierno pasado, una práctica que ya se volvió parte del modelo de trabajo del centro finlandés.

El fin de semana comenzará con la ceremonia de apertura y el sorteo de dorsales el viernes 14, mientras que las mujeres correrán el sábado 15 y los hombres el domingo 16, ambos con dos mangas (a las 11:00 y 14:00 hora local).

Como cada año, una de las historias a seguir será si Mikaela Shiffrin logra sumar un nuevo reno a su famosa colección.

Más allá del espectáculo deportivo, Levi se consolidó como una de las sedes más importantes del esquí alpino. Sus paisajes, la organización y enfoque sustentable la convirtieron en uno de los clásicos del calendario. Todo está listo para vivir un nuevo capítulo de la Copa del Mundo en uno de los centros más característicos del norte europeo.