Esquí: Pinheiro Braathen le dio a Brasil su primer triunfo en la Copa del Mundo

El brasileño —nacido en Noruega pero actualmente representando la nacionalidad de su madre— llegó a Finlandia como uno de los nombres fuertes del slalom actual. Lo confirmó ya en la primera manga con el mejor tiempo, y en la segunda volvió a salir a por todo, sin especular. A pesar de un pequeño error, mantuvo una ventaja suficiente para imponerse por 31 centésimas sobre el francés Clément Noel, campeón olímpico y referencia del circuito. El finlandés Eduard Hallberg completó el podio con una actuación sorprendente ante su público local.

Más allá del resultado deportivo, el impacto es impresionante: es la primera vez en la historia que un atleta de Brasil gana una carrera de la Copa del Mundo. Hasta ahora, ningún país sudamericano había logrado subirse a lo más alto en una prueba masculina del circuito. Con esta victoria, Brasil se convierte en la 23° nación en conseguir un triunfo en el esquí alpino de élite, un logro impensado.