Una de las actrices más exitosas de latinoamérica es Gabriela Spanic, quien en 1998 saltó a la fama gracias a la novela " La Usurpadora", donde hizo de Paola Bracho y Paulina Martínez.
Tras varios retoques estéticos, así se ve el rostro de Gabriela Spanic, protagonista de "La Usurpadora"
La actriz venezolana Gabriela Spanic mostró en sus redes sociales unos retoques faciales que se hizo en una clínica de Brasil
"Una joven humilde se deja manipular por su hermana gemela para que la reemplace y ella se pueda ir con otro hombre", es la sinopsis de esta novela mexicana que también contó con las actuaciones de Fernando Colunga y Libertad Lamarque.
En las últimas horas Gabriela Spanic se volvió tendencia en las redes sociales ya que aparentemente la actriz se habría realizado algunos retoques estéticos que cambiaron por completo su rostro.
¿Qué se hizo Gabriela Spanic en el rostro?
En sus historias de Instagram, Spanic mostró el sorprendente resultado que consiguió tras una serie de procedimientos estéticos realizados en una prestigiosa clínica de Brasil.
En las imágenes compartidas en Instagram por Spanic, se puede ver que la actriz ahora luce con los labios más delgados, un rostro más ovalado, sin bolsas bajo los ojos y pómulos menos inflamados.
Estos retoques estéticos fueron realizados en JK Advanced Aesthetics, una clínica brasileña que fue reconocida con el galardón a la "Mejor Clínica Estética de Lujo" en The Best of Lifestyle Awards 2025.
¿Qué tratamientos estéticos se hizo Gabriela Spanic?
- Lifting temporal (Hilos de PDO): este procedimiento, también conocido como hilos tensores, busca elevar los tejidos del rostro para lograr un efecto de lifting inmediato.
- Hilos de PDO en toda la cara: es una aplicación más extensa de los hilos para redefinir los contornos faciales y estimular la producción natural de colágeno.
- Relleno labial: este tratamiento busca darle forma y armonía a los labios, lo que resulta en el aspecto más estilizado que mostró en su nueva imagen.
- Relleno de mentón: esta técnica se emplea para proyectar y equilibrar el perfil facial, aportando mayor definición y armonía a sus rasgos.
- Relleno en pómulos: busca recuperar el volumen en la zona malar, suavizar la flacidez y mejorar el contorno general del rostro.
- Láser Red Touch: es una tecnología láser que tiene como objetivo mejorar la textura de la piel, promover su regeneración y aportar luminosidad.