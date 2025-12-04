Black Friday en la nieve: Club Med lanza hasta 20% off y niños gratis

Destinos top y ski sin complicaciones

Club Med concentra algunos de los destinos más buscados por los esquiadores, desde los clásicos de los Alpes franceses —Les Arcs Panorama, Tignes, Valmorel, Val d’Isère, Alpe d’Huez, Serre Chevalier, Val Thorens, entre otros— hasta propuestas más recientes que vienen creciendo en demanda, como Québec Charlevoix, en Canadá.

Todos los resorts incluyen pases de esquí, clases para todas las edades y niveles, y actividades para disfrutar después de las pistas. Los más chicos están cuidados desde los 0 hasta los 17 años, mientras los padres pueden esquiar tranquilos.

Más que esquiar: una experiencia completa

En Club Med, la nieve no es sólo deporte: es relax, confort y momentos en familia. Con su propuesta Ski by Club Med, combina paisajes únicos con servicios premium, desde spa y yoga hasta shows y experiencias culturales. La idea es simple: disfrutar sin preocuparse por nada.

