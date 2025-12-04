Mientras muchos ya empiezan a planear sus vacaciones, Club Med llega con una promoción para aprovechar: hasta 20% de descuento y la posibilidad de que los chicos viajen gratis, en el marco del Black Friday que va del 25 de noviembre al 1 de diciembre.
Black Friday en la nieve: Club Med lanza hasta 20% off y niños gratis
Club Med ofrece hasta 20% de descuento con el Black Friday y estadía gratis para niños en sus resorts de nieve, con todo incluido
La propuesta apunta a quienes quieren asegurar su lugar en los resorts de nieve de la cadena, desde los Alpes franceses hasta Canadá, con la tranquilidad que da el todo incluido: clases de esquí, pases a los medios de elevación, gastronomía, Kids Clubs y actividades après ski, todo dentro del paquete.
Organizar las vacaciones nunca fue tan fácil
Con el Black Friday de Club Med, planificar la temporada de nieve se vuelve simple: todo incluido en un mismo paquete, desde alojamiento y pases de esquí hasta clases, actividades y cuidado de los más chicos. La montaña y la familia, listas para disfrutar sin preocupaciones.
Destinos top y ski sin complicaciones
Club Med concentra algunos de los destinos más buscados por los esquiadores, desde los clásicos de los Alpes franceses —Les Arcs Panorama, Tignes, Valmorel, Val d’Isère, Alpe d’Huez, Serre Chevalier, Val Thorens, entre otros— hasta propuestas más recientes que vienen creciendo en demanda, como Québec Charlevoix, en Canadá.
Todos los resorts incluyen pases de esquí, clases para todas las edades y niveles, y actividades para disfrutar después de las pistas. Los más chicos están cuidados desde los 0 hasta los 17 años, mientras los padres pueden esquiar tranquilos.
Más que esquiar: una experiencia completa
En Club Med, la nieve no es sólo deporte: es relax, confort y momentos en familia. Con su propuesta Ski by Club Med, combina paisajes únicos con servicios premium, desde spa y yoga hasta shows y experiencias culturales. La idea es simple: disfrutar sin preocuparse por nada.
