Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿sin equipos rusos ni atletas neutrales?

Desde el escándalo de dopaje sistemático en Sochi 2014, Rusia no compite bajo su bandera en unos Juegos de Invierno. En 2018 lo hizo como “Atletas Olímpicos de Rusia”, y en 2022 como “ROC”. Luego del inicio del conflicto bélico, el COI recomendó excluir directamente a atletas de Rusia y Bielorrusia, una decisión que se sostuvo hasta el anuncio de una nueva fórmula de participación para París 2024: permitir la presencia de deportistas neutrales, siempre que no estén vinculados a las fuerzas armadas ni hayan manifestado apoyo público a la guerra. Bajo esos criterios, solo 15 rusos y 17 bielorrusos fueron aprobados para competir en París.

Esa misma modalidad es la que el COI quiere aplicar para Milano-Cortina. Pero acá aparece un punto crítico: para poder clasificar a los Juegos, los atletas deben competir en torneos oficiales, sumar puntos, alcanzar tiempos mínimos o figurar en rankings. Si no pueden acceder a las competencias organizadas por las federaciones internacionales, no hay manera de llegar a los Juegos. Es una exclusión de hecho, aunque no de palabra.

Distintos medios europeos, informaron que el COI viene solicitando a federaciones como la FIS y la IBU que adopten el modelo de atletas neutrales. Pero desde la IBU cerraron las puertas: “Por el momento, no lo estamos considerando”.

Así, a menos que haya un cambio en los próximos meses, la participación de Rusia en los Juegos de Invierno de 2026 parece cada vez más lejos. El COI puede autorizar la presencia de deportistas neutrales, pero si las federaciones no los dejan competir, el camino a Milano-Cortina quedará totalmente blindado.