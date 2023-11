Finlandia: Vlhova y Shiffrin demostraron por qué son las mejores

esquel - 2023-11-13T124837.942.jpg

El domingo, en lo que parecía repetir la historia del día anterior, la narrativa tomó un giro inesperado. Vlhova se encaminaba hacia otra victoria pero un mal cálculo sobre una de las puertas allanó el camino para un nuevo récord de Shiffrin. La esquiadora estadounidense ganó su séptima carrera en Levi, y alcanzó las 89 victorias en la Copa del Mundo, un logro histórico.

La promesa croata Leona Popovic se destacó para llevarse el segundo puesto el domingo, mientras que Lena Duerr sumó otro podio en dos días. La rivalidad entre Vlhova y Shiffrin le da ese componente épico a la temporada de slalom, prometiendo duelos que se superan fecha a fecha.

“Nunca te rindas”, dijo Shiffrin, que no creía haber podido ampliar su récord histórico de victorias en la Copa del Mundo. Petra realmente dio una clase magistral de esquí de slalom este fin de semana. En mi opinión, ella obtuvo esta victoria y soy muy afortunada de tenerla”, admitió Shiffrin.

Shiffrin, que quedó cuarta el sábado, sufrió molestias en su rodilla antes de Levi, y pudo volver a recuperar confianza el domingo.

“No sentí dolor cuando esquiaba, pero no entrené los últimos 11 días. El momento es un poco difícil, especialmente en slalom, es muy importante tener estos días en las puertas. Cuando esquiás hay adrenalina y no pensás tanto en eso”.

Con este espectacular arranque en Levi, los fanáticos de las tablas se ilusionan con una temporada repleta de acción y de lucha entre dos de las mejores esquiadoras del mundo. El circuito femenino sigue en Zermatt/Cervinia el fin de semana con una doble fecha de descenso. El slalom vuelve a Killington, Estados Unidos, a fines de noviembre.

