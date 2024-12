Wyoming y Montana serán el epicentro de intensas nevadas, donde se esperan entre 65-115 centímetros para la semana. Centros de esquí como Jackson Hole y Big Sky tendrán buenas condiciones para los amantes de la adrenalina y del powder.

Con estas proyecciones, el oeste estadounidense se perfila como el destino ideal para el arranque del 2025, entre paisajes pintorescos y la promesa muy buena nieve.

